banskobystrická prokuratúra sa zaoberá nelegálny reexportom liekov

Bratislava 17. júna (TASR) - Podozrením na nelegálny reexport liekov zo Slovenska do zahraničia sa zaoberá Krajská prokuratúra Banská Bystrica. Pre TASR to potvrdil jej hovorca Ivan Vozár.



"Na základe opatrenia generálneho prokurátora SR z piateho júna bola určená vecná a miestna príslušnosť Krajskej prokuratúry Banská Bystrica, ktorá v súčasnosti zabezpečuje základné podklady potrebné k začatiu preverovania podozrenia," povedal.



Zo Slovenska sa mali od februára do apríla podľa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) vyviezť lieky v hodnote približne 4,1 milióna eur. Išlo prevažne o cytostatiká, imunosupresíva a imunoglobulíny. Vývoz liekov zaznamenali v 17 lekárňach v Bratislavskom, Nitrianskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji.