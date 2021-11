Baránik chce zúžiť právomoci generálneho prokurátora, podal novelu

Bratislava 7. novembra (TASR) - Právomoc generálneho prokurátora zrušiť rozhodnutie podľa sporného paragrafu 363 Trestného poriadku by sa mohla obmedziť. Navrhuje to poslanec Národnej rady (NR) SR Alojz Baránik (SaS) v novele Trestného poriadku. Navrhnúť postup podľa paragrafu by mohli len poškodený a zúčastnená osoba, a to len v neprospech obvineného. O novele by mal parlament rokovať na ďalšej riadnej schôdzi, ktorá sa začína 23. novembra.



Poslanec navrhuje zúžiť okruh osôb, ktoré sú oprávnené podať návrh na postup paragrafu 363, len na poškodeného a zúčastnenú osobu, ktorí budú môcť navrhnúť zrušenie rozhodnutia len v neprospech obvineného. "Rovnako aj generálny prokurátor bude môcť zrušiť právoplatné rozhodnutie z úradnej povinnosti len v neprospech obvineného," uviedol poslanec v návrhu.



Paragraf 363 hovorí o tom, že generálny prokurátor zruší právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak takým rozhodnutím alebo v konaní, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon. Môže tak urobiť aj na návrh obvineného a zrušiť obvinenie v jeho prospech.



Táto právomoc je podľa Baránika definovaná tak široko, že stráca charakter mimoriadneho opravného prostriedku. Umožňuje to podľa neho napríklad zrušiť nielen rozhodnutia vo veci samej, ale aj rozhodnutia procesného charakteru. "Neraz týmto postupom dochádza k zrušeniu uznesení o vznesení obvinenia, čo v konečnom dôsledku vedie k zastaveniu trestného konania, pretože generálny prokurátor vysloví nezákonnosť dôkazov," tvrdí.



K zrušeniu uznesenia o vznesení obvinenia podľa poslanca dochádza v skorej fáze trestného stíhania. Myslí si, že právomoc rozhodovať o vine či nevine obvineného patrí výlučne súdu. "Ak by aj k porušeniu zákona v prípravnom konaní skutočne došlo, povinnosť prihliadať naň patrí do právomoci súdu," uviedol v odôvodnení svojho návrhu. Poslanec navrhuje, aby bola novela účinná od 1. marca 2022.



Generálna prokuratúra (GP) SR zrušila koncom leta na základe paragrafu 363 obvinenia voči bývalému riaditeľovi SIS Vladimírovi Pčolinskému, podnikateľovi Zoroslavovi Kollárovi, finančníkovi Jaroslavovi Haščákovi, bývalému riaditeľovi kontrarozviedky SIS Ľubomírovi Arpášovi a voči Arpášovej manželke.



Vládny kabinet sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazal, že bude "dôsledne trvať na dodržiavaní zákazu negatívnych pokynov a okrem iného v tejto súvislosti preskúma zúženie právnej úpravy paragrafu 363 Trestného poriadku tak, aby zodpovedala jej pôvodnému zmyslu". Zmenou paragrafu sa zaoberala aj pracovná skupina pre obnovu dôvery v právny štát.



Predstavitelia koalície zo Za ľudí i Sme rodina pre TASR uviedli, že návrh je Baránikovou iniciatívou bez súhlasu koaličnej rady. Poslanec Milan Vetrák (OĽANO) vysvetlil, že ide zrejme o to, aby sa v parlamente otvorila diskusia k téme paragrafu 363.