Baránik: Slovenská prokuratúra je v morálnom rozklade

Bratislava 26. októbra (TASR) - Je zrejmé, že slovenská prokuratúra je v morálnom rozklade a napriek tomu je stále nedotknuteľná. Vyhlásil to poslanec Národnej rady (NR) SR Alojz Baránik (SaS) v súvislosti s rozhodnutím o väzobnom stíhaní obvineného špeciálneho prokurátora Dušana K. Poslanec si myslí, že keby sa podarilo prijať novú legislatívu o prokuratúre v pôvodnom znení, bolo by možné odvolať Dušana K. z funkcie.



„Pôvodné znenie novely zákona o prokuratúre obsahovalo ustanovenie, že NR SR odvolá špeciálneho prokurátora, ak prestal svoju funkciu vykonávať riadne, čestne, nezávisle alebo nestranne. Práve toto mohlo byť teraz použiteľné, avšak pre veto prezidentky sa nám spomínané ustanovenie nepodarilo presadiť,“ uviedol Baránik v stanovisku strany SaS. „Je zrejmé, že slovenská prokuratúra je v morálnom rozklade, a napriek tomu je stále nedotknuteľná. Aj z toho dôvodu je prípad Dušana K. výzvou, aby sme to zmenili,“ doplnil.



Obvinený špeciálny prokurátor Dušan K. bude spolu s bývalým vysokým policajným funkcionárom Norbertom P. väzobne stíhaný. Rozhodla o tom v nedeľu (25. 10.) sudkyňa pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Obaja sú obvinení zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zločinu prijímania úplatku, zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a iné.