Envirorezort: Bariérami pri adaptačných opatreniach sú aj financie

Bratislava 15. marca (TASR) – Hlavné bariéry úspešnej implementácie adaptačných opatrení sú v zdrojoch financovania a slabej informovanosti. Konštatuje to Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v informácii o dosiahnutom pokroku pri realizácii adaptačných opatrení v SR. V správe, ktorú v stredu zobrala vláda na vedomie, však ministerstvo zároveň dodalo, že nastavenie národných politík deklaruje razantný progres.



"Všetky politiky a opatrenia sa nastavujú smerom nielen k národnej, ale aj k regionálnej a lokálnej úrovni," uvádza v súvislosti so stratégiou i akčným plánom adaptácie na zmenu klímy envirorezort. Verí, že aplikácia metodických usmernení by mala i napriek počiatočným administratívnym problémom a nedostatočným odborným kapacitám zlepšiť situáciu na miestnej úrovni. "Taktiež plnenie jednotlivých úloh akčného plánu pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy a aktualizácia samotnej stratégie môžu zásadným spôsobom napomôcť zvýšeniu adaptívnej kapacity a zníženiu klimatickej citlivosti na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy," uviedlo MŽP.



Priznáva zároveň, že implementácia opatrení je podmienená dostatočnými finančnými zdrojmi. "Správne a efektívne nastavené financovanie adaptačných opatrení a úloh je nevyhnutným predpokladom pre ich realizáciu," uviedol envirorezort, pričom zvýrazňuje princíp viaczdrojového financovania, kombinujúceho prostriedky štátneho rozpočtu, fondov Európskej únie, prostriedkov z plánu obnovy i zapojenie rozpočtových zdrojov samospráv.