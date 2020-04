Baška verí, že prehodnotenie kompetencií samospráv sa dotiahne dokonca

Bratislava 28. apríla (TASR) - Poslanec Jaroslav Baška (Smer-SD) verí, že prehodnotenie kompetencií miest a obcí, samospráv a vyšších územných celkov na Slovensku sa konečne dotiahne dokonca. Zdôraznil, že na zmenu financovania a prerozdelenia kompetencií samospráv je potrebná zhoda naprieč politickým spektrom. Skonštatoval to v pléne Národnej rady (NR) SR počas diskusie o programovom vyhlásení vlády (PVV). V súvislosti s ambíciou vlády zvyšovať transparentnosť upozornil na možné zvyšovanie výdavkov štátu, ak sa budú vytvárať nové kontrolné orgány či inštitúcie.



"Zmeny vo financovaní samospráv, ich kompetencií, to nie je na jedno štvorročné volebné obdobie, ale na furt. Treba na to silný politický konsenzus," zdôraznil Baška s tým, že na úrovni združenia SK8 o tomto dlho diskutujú. Miestna štátna správa by mala podľa neho určitým spôsobom splynúť so samosprávnymi krajmi. Poukázal na to, že podobný model funguje v Českej republike. Pripomenul, že aj v parlamente je viacero starostov a primátorov, preto verí v konštruktívnu diskusiu.



Doplnil tiež, že rozumie ambícii novej vlády v oblasti zvyšovania transparentnosti. Upozorňuje však na zvýšenie výdavkov štátu v prípade zriadenia ďalších kontrolných orgánov. Riešiť sa to dá podľa neho lacnejšie. Spomenul napríklad rebríčky hodnotenia transparentnosti zo strany Transparency International Slovensko.



Baška pripomenul i negatívne vplyvy pandémie nového koronavírusu, na čo podľa neho PVV nedostatočne reaguje. Skonštatoval, že vzhľadom na dosahy na ekonomiku, situáciu na hraniciach či mieru dezinformácií mohla byť pandémia v dokumente definovaná ako hrozba. Ocenil, že aspoň rezort obrany ako jediný v PVV na krízu reaguje. Jasne podľa neho definuje, že armáda bude posilňovať schopnosti vojenského zdravotníctva a pripravenosť Ozbrojených síl SR na možné budúce pandémie a nevojenské hrozby.



Reagoval aj na oblasť zdravotníctva. "Krásne je to napísané, ale veľmi sa bojím, že to padne na nedostatku personálu a finančných prostriedkov," podotkol. Vo vládnom programe mu chýba deklarácia, že nová vláda nebude rušiť už zavedené sociálne opatrenia a že sa bude udržiavať dialóg so sociálnymi partnermi.