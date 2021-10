Jubilant Ľubomír Feldek: V divadelnej hre ak nejde o život,nejde o nič

Na snímke laureát ceny Jozefa Miloslava Hurbana básnik Ľubomír Feldek počas slávnostnej ceremónie udeľovania štátnej ceny Jozefa Miloslava Hurbana v reprezentačných priestoroch Bratislavského hradu 16. septembra 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 8. októbra (TASR) – Modrá či Zelená kniha rozprávok pre deti i dospelých, nezabudnuteľný film Perinbaba, ale aj preklady Shakespeara, román pre dospelých Van Stiphout či dráma Nepolepšený svätec o krutých totalitných praktikách – takáto rozmanitá je tvorba Ľubomíra Feldeka, jedného z najznámejších súčasných slovenských spisovateľov. V poslednom období vo viacerých dielach, konkrétne divadelných hrách, reflektoval obdobie 50. rokov a represie, ktorých sa dopúšťal komunistický režim.povedal Ľubomír Feldek pre TASR.Stále však tvorí aj pre deti a Slovenské národné divadlo (SND) v tejto sezóne uvedie jeho novú hru Nebojsa a dvanásť mesiačikov.Spisovateľ, básnik, dramatik a prekladateľ Ľubomír Feldek oslavuje v sobotu 9. októbra 85 rokov.Ľubomír Feldek sa narodil 9. októbra 1936 v Žiline, kde aj vyrastal. Keď mal 15 rokov, zažil vyraďovanie kníh zo školskej knižnice a podarilo sa mu vtedy strčiť si za košeľu a zachrániť Čapkovu antológiu modernej francúzskej poézie, ktorá potom ovplyvnila jeho vlastnú básnickú aj prekladateľskú budúcnosť.Študoval slovenčinu a literatúru na Vysokej škole pedagogickej (dnes Pedagogická fakulta Univerzity Komenského) v Bratislave.Koncom 50. rokov 20. storočia vytvoril s Jánom Stachom, Jozefom Mihalkovičom a Jánom Ondrušom Trnavskú skupinu tzv. konkretistov. Vystúpila v časopise Mladá tvorba, ktorého redakcia venovala skupine celé aprílové (ešte pred vyjdením však radikálne scenzurované) číslo v roku 1958.píše Feldek vo svojej eseji Šušťanie súmraku uverejnenej v knihe Moje Československo.Od roku 1959 pôsobil ako pomocný robotník v tlačiarni a v rokoch 1960-1961 ako redaktor závodného časopisu Tesla Orava v Nižnej nad Oravou. Do roku 1973 bol spisovateľom v slobodnom povolaní. V rokoch 1973-1986 pracoval ako vedúci redaktor oddelenia pôvodnej a prekladovej poézie vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ a od roku 1986 sa stal opäť spisovateľom v slobodnom povolaní.V roku 1961 mu vyšla básnická zbierka Jediný slaný domov, nasledovali knihy Kriedový kruh (1970), Paracelsus (1973), Dvaja okolo stola (1976), či Poznámky na epos (1980), v neskoršom období Slovák na Mesiaci (1986), Milovanie v pokročilom veku (1999), či Lekárnička zamilovaných (2004).Venoval sa tvorbe pre deti, z ktorej možno spomenúť knihy Telefón (1963), Stratený zverinec (1968), Škorec výletník (1970), či zbierku básničiek Na motýlích krídlach (1974) s ilustráciami Ľudovíta Kellenbergera. V roku 1974 Feldekovi vyšla Modrá a o deväť rokov neskôr Zelená kniha rozprávok, obe v spolupráci s maliarom Albínom Brunovským, v roku 2003 dokončil Veľkú knihu slovenských rozprávok.povedal Ľubomír Feldek.Je autorom divadelných hier Teta na zjedenie (1978), Jánošík podľa Vivaldiho (1979), či Horor v horárni (2002). Vytvoril scenár k známemu filmu Perinbaba, ktorý v roku 1985 nakrútil Juraj Jakubisko. Pre dospelých napísal prózy Van Stiphout (1980) či Moja žena Oľga a nekonečno (2004). Neodmysliteľnou súčasťou Feldekových aktivít je jeho bohatá prekladateľská činnosť.Témam z 50. rokov venoval Feldek aj hry Stalin v Žiline, či ešte neuvedenej Rozšklbaný škovránok.spomína Feldek.A dodáva, že Ivana Horvátha odsúdili ako francúzskeho špióna na 22 rokov – a to mal ešte šťastie, že bol 4 roky vo vyšetrovacej väzbe a ten „mierny“ rozsudok padol až rok po Stalinovej smrti. Najkrutejšie obdobie s najtvrdšími trestami vrátane justičných vrážd bolo totiž v rokoch 1950-1953.Podobný bol aj prípad Silvestra Krčméryho, ktorého zatkli v roku 1951 a tiež ho odsúdili v roku 1954. Počas vyšetrovacej väzby ho pripravovali na trest smrti. Nakoniec bol odsúdený na 14 rokov, väznicu opustil v roku 1964. Jeho príbehu je venovaná ďalšia Feldekova hra Nepolepšený svätec. S úspechom ju uvádza SND.doplnil Ľubomír Feldek.V novembri 1989 spoluzakladal hnutie Verejnosť proti násiliu (VPN) a do mája 1990 pôsobil v jeho koordinačnom centre.Je držiteľom Ceny Ivana Kraska za debut Jediný slaný domov (1961), titulu zaslúžilý umelec z roku 1979 a laureátom Krištáľového krídla v kategórii literatúra a publicistika (2008). Cenu Nadácie Tatra banky za preklad Shakespearových diel Hamlet, Othello, a tiež Rómeo a Júlia si prevzal v roku 2010. Za svoje rozprávkové knihy získal aj niekoľko medzinárodných cien.Za výnimočný prínos v oblasti pôvodnej literatúry a prekladovej tvorby Ľubomír Feldek dostal v máji 2015 Cenu ministra kultúry Slovenskej republiky za rok 2014. A tohto roku aj Štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana.Manželkou Ľubomíra Feldeka je spisovateľka Oľga Feldeková, známa aj z televíznych obrazoviek, majú päť detí.K jeho najnovším dielam patrí hra Slepý kráľ o Jánovi Luxemburskom.povedal pre TASR jubilujúci autor Ľubomír Feldek.Už v najbližších dňoch vyjde v jeho prebásnení aj výber z poézie Charlesa Baudelaira Tej, čo prešla popri mne.