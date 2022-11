Bátor:Pre NATO je dôležité, že incident v Poľsku nebol zámerným útokom

Brusel 16. novembra (TASR) - Pre Severoatlantickú alianciu je dôležité zistenie, že incident v Poľsku, v tesnej blízkosti hraníc s Ukrajinou, nebol zámerným útokom na NATO alebo jednu z jeho členských krajín. Pre TASR to v stredu uviedol veľvyslanec SR pri NATO Peter Bátor.



Dopad rakiet v poľskej obci Przewodów neďaleko hraníc s Ukrajinou, ku ktorému došlo v utorok popoludní, vyvolal znepokojenie medzi spojencami z NATO. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg preto v stredu predpoludním zvolal mimoriadne stretnutie veľvyslancov Aliancie v Bruseli, počas ktorého poľský veľvyslanec Tomasz Szatkowski podal svojim kolegom najnovšie informácie o vyšetrovaní tohto incidentu.



Stoltenberg následne novinárov informoval, že Aliancia nemá žiadne náznaky, že išlo o úmyselný útok. Podľa predbežných zistení do Poľska zrejme dopadla raketa ukrajinskej protivzdušnej obrany, ktorá reagovala na utorkové ruské raketové útoky. Rovnako sa pre TASR vyjadril aj veľvyslanec Bátor.



"Nateraz, čo z toho vyšetrovania vychádza, je to, že nebola zlovôľa a nebol to naplánovaný útok proti Poľsku. To je dôležité pre Alianciu a určí to do veľkej miery aj ďalší postup," uviedol Bátor. Rovnako podľa jeho slov platí, že Aliancia nepozoruje zvýšené aktivity zo strany Ruska, ktorých cieľom by bol útok na jedného alebo viacerých spojencov.



Slovenský veľvyslanec pripomenul, že vyšetrovanie incidentu sa ešte neskončilo a treba byť "opatrnejší vo vyjadreniach" a počkať si na viac informácií o tom, čo sa v utorok naozaj stalo.



"Bezpečnosť východného krídla NATO je nesmierne dôležitá a naďalej platí, že Aliancia bude chrániť každý centimeter svojho územia," zdôraznil Bátor. Ako dodal, zo stretnutia veľvyslancov jasne vyplynulo, že spojenci sa aj naďalej budú sústreďovať na posilňovanie bezpečnosti na východnom krídle Aliancie.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)