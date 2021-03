Baťová: Prínosy očkovania proti COVID-19 prevažujú nad rizikami

Bratislava 23. marca (TASR) - Prínosy očkovania proti ochoreniu COVID-19 prevažujú nad akýmikoľvek rizikami. V utorok to na pôde Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR povedala riaditeľka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Zuzana Baťová. Zdôraznila, že vakcína od spoločnosti AstraZeneca je bezpečná.



"Riziko z neočkovania a následného ochorenia COVID-19 je podstatne väčšie na vznik tromboembolických príhod ako riziko po očkovaní," povedala. Informovala, že po očkovaní proti novému koronavírusu hlásili do pondelka (22.3.) 1093 nežiaducich vedľajších účinkov, z nich 24 bolo závažných.



Štyri nežiaduce účinky sa týkali povrchovej trombózy dolných končatín. Všetci títo pacienti už predtým prekonali tromboembolickú príhodu. Sú stabilizovaní. Baťová zdôraznila, že súvislosť s očkovaním je len časová, nie kauzálna.







Minister financií Eduard Heger (OĽANO) dočasne poverený vedením MZ SR pripomenul, že v boji s pandémiou pomáha dodržiavanie opatrení a tiež očkovanie. "Vylaďujeme aplikáciu Čakáreň, aby sme odstránili všetky chyby a zabezpečili maximálny komfort jednak priebehu samotného očkovania, ale aj čakania na toto očkovanie," zdôraznil. Pripomenul, že všetky vakcíny, ktoré sa na Slovensku používajú, sú podrobené prísnej kontrole.



Hlavná odborníčka MZ SR pre hematológiu Angelika Bátorová slová Baťovej potvrdila. Doplnila, že pacienti s trombotickými problémami by sa mali pred očkovaním poradiť s lekárom. Nevidí však dôvod, aby neboli zaočkovaní pacienti, ktorí užívajú lieky na riedenie krvi.