Brink:Ozbrojené sily USA budú môcť byť na Slovensku len s povolením SR

Bratislava 6. januára (TASR) - Dohoda o spolupráci v oblasti obrany medzi SR a USA nevytvára žiadne trvalé základne na Slovensku. Ozbrojené sily USA budú môcť byť na Slovensku len s povolením Slovenska. V stanovisku to uviedla veľvyslankyňa USA na Slovensku Bridget Brink.



Pripomenula, že schválenie Dohody o spolupráci v oblasti obrany je na SR ako suverénnej a samostatnej krajine. "Z dohody nevyplýva a dohoda ani nepovoľuje trvalú prítomnosť amerických síl na Slovensku," zdôraznila Brink. Dohoda uznáva slovenské právo a jurisdikciu.



"Spojené štáty majú podobné dohody s veľkou väčšinou našich spojencov v NATO vrátane slovenských susedov – Maďarska a Poľska," spresnila veľvyslankyňa. Dohoda je podľa jej slov výhodná pre obe strany. Spojeným štátom poskytne právny základ pre americké investície do spoločnej obrannej infraštruktúry na Slovensku. "Tieto investície budú prínosom pre slovenské vlastné obranné kapacity, rovnako tak budú prínosom pre spojencov v NATO. Takisto odľahčia slovenský rozpočet a zdroje tak môžu byť použité na iné domáce priority," vysvetlila Brink.



Dohoda o spolupráci v oblasti obrany medzi SR a USA (DCA) by umožnila americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Slovensko ich má poskytovať bez nájomného. Platiť by mala desať rokov. Potom zostáva platná alebo ju možno vypovedať s ročnou výpovednou lehotou.



Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) pri predstavení dohody zdôraznil, že ide o štandardnú medzinárodnú dohodu. Deklaroval, že dokument plne rešpektuje suverenitu SR. V prvej vlne má dohoda umožniť čerpať približne 100 miliónov dolárov na modernizáciu obrannej infraštruktúry. Akákoľvek infraštruktúra, ktorá bude postavená, bude majetkom SR.



Dohodu kritizovala opozičná parlamentná strana Smer-SD aj mimoparlamentný Hlas-SD.