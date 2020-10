Šéf Banskobystrického kraja rokoval s I. Korčkom

Banská Bystrica 1. októbra (TASR) - Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján Lunter a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok sa vo štvrtok v Banskej Bystrici zhodli na spoločných témach v podpore podnikania a cezhraničných vzťahov.



"Mojou víziou je kraj, kde aktívni ľudia chcú žiť, zakladať si rodiny a plnohodnotne tráviť čas. Naša vízia sa v mnohom prelína s víziou ministra. Oceňujem, že okrem diplomatickej reprezentácie v zahraničí myslí na hospodárske či kultúrne podmienky na Slovensku," reagoval Lunter po stretnutí s ministrom Korčokom na pôde Vily Dominika Skuteckého, kde sa uskutočnilo viac ako hodinu trvajúce rokovanie.



"Investujeme do škôl a do rozvoja duálneho vzdelávania, snažíme sa, aby boli školy zamerané na potreby trhu. Rovnako sieťujeme firmy a vedecké kapacity a rozvíjame spoluprácu medzi nimi, tvoríme projekty integrovaných sociálno-zdravotných služieb, ktoré by mohli zmierniť zlú situáciu s nedostatkom miest v zariadeniach sociálnych služieb," dodal Lunter.



Spoločnú reč s ministrom Korčokom našli zástupcovia BBSK v oblasti kultúry či pri prezentovaní výsledkov iniciatívy Catching-Up Regions a Rozvojovej agentúry BBSK.



"Veľmi rád prinesiem medzinárodnú delegáciu do tohto kraja, či už diplomatický zbor alebo ministrov zahraničia iných krajín. Klobúk dole, že v týchto neľahkých podmienkach idete cezhraničným projektom a spoluprácam v ústrety a nečakáte, kým si oni nájdu vás," reagoval Korčok na prezentované aktivity kraja.



Prisľúbil podporu pri rokovaniach medzi vedením BBSK a agentúrou SARIO, ktoré by mohli viesť k získaniu nových investorov do regiónov stredného Slovenska.