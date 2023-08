Výzvu Banskobystrického kraja podporilo aj Progresívne Slovensko

Banská Bystrica 24. augusta (TASR) - Pod výzvu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Nežiadame zázraky, chceme spoluprácu, adresovanú relevantným stranám a hnutiam kandidujúcim v septembrových parlamentných voľbách, pribudol vo štvrtok podpis predsedu strany Progresívne Slovensko (PS) Michala Šimečku.



S výzvou prišiel ešte v máji šéf BBSK Ondrej Lunter spolu s iniciatívnou skupinou predstaviteľov samospráv v kraji a podporilo ju aj krajské zastupiteľstvo. Je v nej sedem konkrétnych požiadaviek z oblasti investícií, stabilného financovania a predvídateľnosti pri plánovaní a rozvoji výkonu samosprávnych kompetencií, ako aj nastavenia adekvátneho postavenia samospráv v systéme moci na Slovensku. Apeluje na kandidujúce politické strany, aby ich zapísali do svojich volebných programov.



"V posledných troch rokoch sa rozpadol vzťah medzi samosprávami a štátom, nefunguje elementárna dôvera ani vôľa hľadať spoločné riešenia. Stalo sa už zvykom brutálne zasahovať do rozpočtov samospráv bez toho, aby sa o tom viedla diskusia s nami alebo na úrovni parlamentu," zdôvodnil Lunter zmysel výzvy. Ako dodal, "podpora ďalšej silnej ambicióznej strany nás snáď posúva k cieľu".



Ako zdôraznil Šimečka, za PS vie garantovať, že samosprávam budú vždy férovým a podporujúcim partnerom. "Posledné roky boli vládou ťažko skúšané. No ukázali, že sú zásadným stavebným kameňom, kostrou krajiny, pri prekonávaní náročných kríz. A takisto aj pre zlepšovanie kvality dennodenného života ľudí," dodal líder PS.



Výzvu doteraz podporili strany Hlas-SD a Szövetség - Aliancia.