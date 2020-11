Banskobystrický kraj chce odľahčiť nemocnice, zriadil červenú DDS-ku

Banská Bystrica 12. novembra (TASR) – Na odľahčenie nemocničných lôžok Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) zriadil "červenú DSS-ku", kam sa môžu vrátiť klienti krajských zariadení sociálnych služieb stále pozitívni na ochorenie COVID-19, no už bez klinických príznakov. TASR o tom informovala Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK.



"Banskobystrický kraj robí systémové kroky na to, aby odľahčil nemocnice bez toho, že by zostali ohrození klienti a zamestnanci našich zariadení. Uviedli sme do prevádzky v jednom z pavilónov zariadenia sociálnych služieb Senium v Banskej Bystrici takzvaný červený domov sociálnych služieb (DSS), ktorý je určený pre prijímateľov sociálnych služieb krajských zariadení, ktorí by už mohli byť prepustení z nemocnice, pretože nevykazujú klinické príznaky ochorenia, no stále sú pozitívne testovaní na COVID-19, a teda sa nemôžu vrátiť do svojho domovského zariadenia," vysvetlila Denisa Nincová, riaditeľka odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK v Banskej Bystrici.



Kapacita "červenej DSS-ky" je 25 miest a jej chod personálne zabezpečujú zamestnanci zariadenia Senium, ktorí prešli školením na prácu v infekčnom prostredí. BBSK na tento účel materiálne vybavil pavilón, poskytol peniaze na osobné príplatky zamestnancov a zabezpečuje tiež ochranné pomôcky a dezinfekciu.



"Dôvodom na vznik tohto špecializovaného zariadenia je okrem odľahčenia nemocníc i zvýšenie ochrany klientov a zamestnancov. Tlak na nemocničné lôžka stále narastá a spolu s ním bude rásť aj tlak na to, aby sa stále pozitívni prijímatelia sociálnych služieb bez medicínskych príznakov vracali do zariadení," dodala Nincová.



Podľa nej kraj spolupracuje s Rooseveltovou nemocnicou, ktorá v prípade zhoršenia sa zdravotného stavu klientov zabezpečí lekárov.