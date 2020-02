V B.Bystrici pripravili cvičenie pre prípad výskytu koronavírusu

Banská Bystrica 7. februára (TASR) - Cvičenie, ktoré preverilo nemocničný personál pre prípad, že sa na urgentnom príjme objaví osoba s podozrením na prítomnosť koronavírusu, bolo v piatok vo Fakultnej nemocnici F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Pracovníci tejto nemocnice už takúto skúsenosť mali aj reálne, keď tam pred pár dňami hospitalizovali dve osoby, ktoré sa s podozrením na koronavírus vrátili z Číny.



"Dnes sme robili opatrenia v modulovom prípade, keď k nám prišla žena s bolesťami hlavy a respiračnými ťažkosťami," uviedol pre TASR primár urgentu Roman Lutty. "Následne recepčná informovala zdravotníckeho záchranára, ktorý sa obliekol do ochranného odevu a nasadil si masku a ženu presunul do izolačnej miestnosti," dodal.



V izolačnej miestnosti následne zisťuje lekárka urgentu pacientovu anamnézu a v prípade, že ju vyhodnotí ako vážnu, privoláva prostredníctvom krajského operačného strediska na to vyčlenenú sanitku. "Tá pacienta odváža na infekčné oddelenie," pripomenul Lutty.



Pacient tam ostáva v karanténe 14 dní, sleduje sa a odoberajú sa mu vzorky na preverenie prítomnosti koronavírusu. Celý priestor urgentu je súčasne vydezinfikovaný a opatrenia sa robia aj v priestore čakárne.



Podľa zástupcov Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR sa rovnaké cvičenia v týchto dňoch konajú vo všetkých fakultných nemocniciach na Slovensku. Na budúci týždeň by mali byť aj na hranici, ktorá ohraničuje schengenský priestor.



Podľa hovorkyne MZ SR Zuzany Eliášovej sa na Slovensku doposiaľ odobrali vzorky na zisťovanie koronavírusu od 26 osôb, všetky boli negatívne. Vzorky sa od pondelka 3. februára už preverujú aj na Slovensku v Národnom referenčnom centre. "Kým predtým sme vzorky zasielali do laboratória v Nemecku, pričom výsledky boli do 48 hodín, teraz ich máme v priebehu niekoľkých hodín," dodala.



Ministerstvom boli tiež vyhradené finančné prostriedky na ďalšiu prístrojovú techniku, na ešte detailnejšie preverovanie rôznych infekčných ochorení.