Biomedicínske centrum: Sputnik V sme testovali na žiadosť M. Krajčího

Bratislava 9. apríla (TASR) - Biomedicínske centrum (BMC) SAV realizovalo skúšky vakcíny Sputnik V na základe písomnej žiadosti bývalého ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO). Ten o to požiadal 5. marca. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa SAV Katarína Gáliková.



"BMC SAV konalo v dobrej viere s nadštandardným pracovným nasadením a v celej situácii sa zachovalo profesionálne a korektne," zdôraznila s tým, že centrum o výsledkoch skúšok hovorilo iba so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). S ústavom uzavreli dohodu 10. marca.



Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR bolo podľa SAV upovedomené o tom, že šesť zo 14 skúšok bude realizovaných vo vedeckých laboratóriách Virologického ústavu BMC SAV. Ďalších osem skúšok bolo realizovaných v Biotechnologických laboratóriách BMC SAV, ktoré sú registrované v európskej databáze EudraGMP a certifikované na vykonávanie mikrobiologických, chemických a biologických skúšok liekov, zdôraznila akadémia.



Minister financií Igor Matovič (OĽANO), ktorý vo štvrtok (8. 4.) rokoval v Moskve v piatok povedal, že Rusi sa cítia byť mimoriadne poškodení tým, že ŠÚKL zveril posúdenie vakcíny neregistrovanému laboratóriu, ktorého výsledky narušili reputáciu vakcíny po celom svete. BMC SAV však toto tvrdenie zásadne odmieta.



ŠÚKL tento týždeň informoval, že mu výrobca Sputnika V nedodal približne 80 percent dát nevyhnutných na jeho zhodnotenie. Šéfka ústavu Zuzana Baťová spresnila, že prijatie záveru o pomere prínosov a rizík neumožnili nedostatok a nekonzistentnosť údajov.



Skonštatoval však, že vakcína vyhovela v skúškach na sterilitu, apyrogenitu, pH, čírosť, farbu, abnormálnu toxicitu, špecifickú aktivitu, neprítomnosť viditeľných mechanických nečistôt, extrahovateľný objem, stanovenie koncentrácie proteínu, vzhľad.



Štátny ústav zároveň deklaruje, že nebol nikým zodpovedným za dovoz ruskej vakcíny upozornený na to, že by malo testovanie v Slovenskej akadémii vied (SAV) údajne porušovať utajenú zmluvu s ruským výrobcom. Ústav poznamenal, že oficiálna sieť laboratórií EÚ kontroluje kvalitu vakcín registrovaných v EÚ, pričom vakcína Sputnik V nie je ani na Slovensku, ani v EÚ registrovaná a jej použitie bolo povolené mimo registračného procesu.