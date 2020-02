Beblavý: Situáciu v parlamente nevyvolala opozícia,ale vládna koalícia

Bratislava 19. februára (TASR) - Situáciu v Národnej rade (NR) SR nevyvolala opozícia, ale vládna koalícia. Parlament sa má obrátiť na Ústavný súd (ÚS) SR so žiadosťou o výklad situácie, aby bolo jasné, či môže o predložených zákonoch rokovať. V stredu to vyhlásil nezaradený poslanec Miroslav Beblavý.



"To, čo sa tu dnes deje, nevyvolala opozícia a už vôbec nie koalícia PS-Spolu," zdôraznil Beblavý. Dodal, že mali iné plány, a to pokračovať v kampani v regiónoch. Podotkol, že aj pre parlamentnú väčšinu platia pravidlá. Blokovanie schôdze je podľa jeho slov normálnou obštrukciou opozície. Deklaroval, že k násilným metódam blokovania schôdze nepristúpia.



Vysvetlil, že nezaradení poslanci žiadajú, aby sa v zmysle Ústavy SR obrátil parlament ako inštitúcia na ÚS a požiadal o výklad tejto situácie. Chcú, aby súd vysvetlil, či môže parlament o návrhoch rokovať.



Beblavý reagoval aj na vyjadrenie predsedu Smeru-SD Roberta Fica. Ten podľa Beblavého klamal, keď tvrdil, že financie na navrhované opatrenia sú. Naďalej tvrdí, že návrhy nie sú rozpočtovo kryté a schôdza nebola zvolaná zákonným spôsobom.



Beblavý vysvetlil, že v noci ostali v parlamente preto, aby miesto okolo rečníckeho pultu ostalo obsadené. "Všetko sme ráno upratali, odniesli sme naše veci. To znamená, že my si ctíme dôstojnosť NR SR," doplnil.



Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) v stredu opätovne prerušil rokovanie parlamentu do štvrtka (20. 2.) do 9. hodiny. Dôvodom je pokračujúca obštrukcia nezaradených poslancov. Danko ich viackrát vyzval, aby opustili rokovaciu sálu. Neurobili tak.



Poslanci majú na schôdzi prerokovať tri vládne návrhy zákonov v skrátenom režime, ktorými sa má zvýšiť prídavok na dieťa, zaviesť 13. dôchodok a zrušiť zákon o diaľničnej známke. Rovnako sa majú zaoberať aj Istanbulským dohovorom.