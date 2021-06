Beh pre zdravé prsia opäť upozorní na potrebu prevencie

Bratislava 18. júna (TASR) - Na význam mamografického vyšetrenia pre ženy po štvrtý raz upozorní charitatívny projekt Beh pre zdravé prsia. Podujatie odštartuje v nedeľu 20. júna o 10.00 h na bratislavskej Železnej studničke. Na mieste sa bude aj edukovať v oblasti prevencie rakoviny prsníka, na prsníkovom fantóme si bude možné nacvičiť správne vyšetrenie prsníkov.



„Rakovina stále častejšie postihuje aj mladé ženy, preto je dôležitá každá aktivita, ktorá zvyšuje povedomie o význame prevencie v boji s rakovinou prsníka,“ povedala Eva Bacigalová, predsedníčka občianskeho združenia Amazonky.



Národný onkologický inštitút aj pacientky, ktoré prekonali rakovinu prsníka, organizované v OZ Amazonky, Ružová stužka a Europa Donna Slovakia vyzývajú všetky ženy, aby sa starali o svoje zdravie. A to nielen správnou životosprávou, pravidelnou fyzickou aktivitou a limitovaním sedavého spôsobu života, ale aj samovyšetrením prsníkov a účasťou na pravidelnom skríningovom mamografickom vyšetrení.



Upozorňujú, že ak by každá žena staršia ako 40 rokov využívala možnosť bezplatných preventívnych mamografických prehliadok raz za dva roky, ročne by sa vďaka včasnému záchytu rakoviny prsníka mohlo zachrániť 300 žien. „Mamografia dokáže odhaliť ochorenie už v štádiu o tri až päť rokov skôr, než by ložisko odhalilo samovyšetrenie alebo gynekológ,“ vysvetlila Alena Kállayová, predsedníčka Ružovej stužky a zástupkyňa Výboru sekcie mammárnej diagnostiky Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS.



Záujemcovia, ktorí sa nemôžu zúčastniť na úvodnom dni, môžu behať kdekoľvek na Slovensku. Zapojiť sa možno registráciou na stránke projektu do 27. júna. Výška štartovného je dobrovoľná, v minimálnej hodnote osem eur. Výťažok z podujatia bude venovaný organizáciám Ružová stužka, OZ Amazonky a OZ Onkomamy.