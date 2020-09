Belgický parlament vypočúva exministra ohľadom úmrtia J. Chovanca

Brusel 1. septembra (TASR) - V belgickom federálnom parlamente boli v utorok dopoludnia predvolaní pred parlamentné výbory pre vnútorné záležitosti a spravodlivosť súčasný flámsky premiér a bývalý minister vnútra Jan Jambon, bývalá šéfka belgickej polície a v súčasnosti šéfka Europolu Catherine De Bolleová, ako aj súčasný šéf federálnej polície Marc De Mesmaeker.



Všetci traja majú podať správu o prípade Slováka Jozefa Chovanca, ktorý zomrel vo februári 2018 po potýčke s políciou na letisku v meste Charleroi.



Flámsky denník De Morgen na svojej webovej stránke uviedol, že ako prvý sa krátko pred pol jedenástou pred poslancov dostavil exminister Jambon. Na úvod svojho vystúpenia prejavil sústrasť príbuzným Josefa Chovanca a vyjadril nádej, že sa celý prípad vyjasní. Zdôraznil, že síce nepozná detaily súdneho spisu, ale že to, čo vidieť na videzáberoch z cely na letisku je "neprípustné, nevysvetliteľné a hrozné".



Na svoju obhajobu uviedol, že policajná správa, ktorá v tom čase - koncom februára 2018 - skončila na jeho stole "v žiadnom prípade" neobsahovala zábery zachytávajúce násilné konanie policajtov. "Spis pred dva a pol rokmi vyzeral úplne inak," spresnil Jambon.



Denník De Morgen spresnil, že redakcia prvú policajnú správu videla a sú v nej iba veľmi stručne opísané udalosti v Chovancovej cele. Nie sú tam spomenuté zásadné podrobnosti a neobsahuje ani informácie o nacistickom pozdrave mladej policajtky v momente keď jej kolegovia násilím "upokojovali" zraneného Chovanca. Ten uprostred nočného pobytu v cele predbežného opakovane búchal hlavou o mreže.



Jambon podľa vlastných slov ako minister vnútra nepochybil, lebo nemal k dispozícii informácie, ktoré by mohli vyvolať znepokojenie. Ani stretnutie s vtedajším veľvyslancom Slovenskej republiky mu neposkytlo také informácie, aby bol "znepokojený" stavom vyšetrovania prípadu.



"Policajná správa sa vôbec nezmieňuje o hrozných skutočnostiach, ktoré sme videli na kamerovom zázname," vysvetlil Jambon. V tom čase podľa neho nič neindikovalo, že by mal do prípadu zasiahnuť z pozície ministra vnútra. Nebol pritom ani oprávnenou osobou na začatie disciplinárneho konania, konštatoval.



Jambon už v sobotu (29.8) pripustil, že urobil chybu v komunikácii s verejnosťou, keď najskôr vyhlásil, že o tomto prípade nič nevie. Zároveň však dodal, že ani on ako minister, ani jeho kabinet nijako nepochybili v prístupe ku spisu Jozefa Chovanca.



Jan Jambon podľa vlastných slov preto nevidí dôvod, aby v spojitosti s celou kauzou odstúpil z postu flámskeho premiéra.

























(spravodajca TASR Jaromír Novak)