Belgický veľvyslanec: Šmolkovia sa stali súčasťou belgickej diplomacie

Bratislava 4. marca (TASR) - Výstava Šmolkovia: šesť dekád priblíži verejnosti nielen modré postavičky, ale aj ich tvorcu, belgického komiksového autora Peya. Expozícia, pozostávajúca z tridsiatky panelov, je inštalovaná v galérii Francúzskeho inštitútu na Slovensku a pre verejnosť je prístupná v dňoch 4. - 21. marca.



Veľvyslanec Belgického kráľovstva pre Slovensko, Slovinsko, Bosnu a Hercegovinu a Rakúsko so sídlom vo Viedni Ghislain D'hoop pri utorkovej (3. 3.) vernisáži pre TASR konštatoval, že šmolkovia predstavujú v prvom rade belgickú kreativitu. "Sú to komiksové postavičky, ktoré vstúpili do sŕdc ľudí, avšak predstavujú viac ako iba to. Preto, lebo belgická vláda si zvolila šmolkov za ikonu v rámci boja za hodnoty. Využívame šmolkov v našej politickej a diplomatickej činnosti všade na svete, aby sme prišli s veľmi sympatickou postavičkou rozprávať o veciach, ktoré považujeme za dôležité a nimi sú tolerancia, multikulturalizmus, multilateralizmus v rámci neho aj inštitúcie, ako napríklad OSN, EÚ atď. Ale v prvom rade ide o hodnoty, o ich dôležitosť, ktorú akcentujeme v oblasti ľudských práv a obhajobe univerzálnych hodnôt. Šmolkovia sa stali súčasťou belgickej diplomacie a sme na to hrdí."



Podľa neho cieľom tejto výstavy je preukázať kreativitu a belgické nástojenie na hodnotách. "A preto, aby sme to ukázali aj za našimi hranicami, sme zorganizovali túto výstavu a projekciu filmu," povedal. V rámci vernisáže bol premietnutý dokumentárny film "Od Peyovho sveta k planéte šmolkov".



Šmolkovia vznikli náhodou. Ich autor Pierre Culliford (1928 - 1992) známy ako Peyo, si ako tínedžer dal cieľ vytvoriť postavičky nie z tohto sveta. Na výstave je zaujímavé to, že prostredníctvom šmolkov Peyo mapuje ľudskú spoločnosť. Šmolkovia predstavujú mikrosvet, ktorý odráža našu spoločnosť, povedal Walkiers. Spomenul aj skutočnosť, že spočiatku v komikse neboli zastúpené ženy, boli tam len muži. Ženy prišli až neskôr. "Bolo to niečo charakteristické pre komiks a odráža to lepšie aj horšie stránky ľudskej spoločnosti," uviedol Walkiers.



Prvýkrát sa šmolkovia objavili v komikse Le Journal de Spirou 23. októbra 1958. Československá televízia odvysielala seriál Šmolkovia prvýkrát v roku 1988 ešte v bývalom Československu.



Výstavou sa začína Mesiac frankofónie na Slovensku.