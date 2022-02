Benčíkovi na dvere bytu búchala skupina ľudí pre dohodu s USA

Bratislava 20. februára (TASR) - Skupina ľudí sa v sobotu (19.2.) dostala do bytového domu, v ktorom býva aj poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Benčík. Búchali mu na dvere a označovali ho za vlastizradcu. Benčík o tom informoval na sociálnej sieti, podal aj trestné oznámenie. Situáciu riešila polícia aj priamo na mieste. Deklarovala, že príslušné zložky naďalej realizujú bezpečnostné opatrenia v súvislosti s vyhrážkami poslancov pre podporu obrannej dohody s USA.



"V sobotu v poobedňajších hodinách prijala polícia na číslo 158 oznámenie, že pred jedným z obytných domov v Ružomberku sa pohybuje hlučná skupina osôb. Táto skupina sa domáhala vstupu do obytného domu, v ktorom býva poslanec NR SR so svojou rodinou. Polícia po príchode na miesto vyzvala z dôvodu podozrenia páchania protiprávneho konania tieto osoby na predloženie dokladov totožnosti," uviedla žilinská krajská polícia na sociálnej sieti. Hliadka podľa jej informácií vykonala všetky potrebné úkony s cieľom zdokumentovania skutku a určenia jeho právnej kvalifikácie.



"Búchanie na dvere, reči o vlastizradcovi, udavačovi, výzvy na otvorenie dverí. Ísť na chodbu a hádať sa s nimi podľa mňa nemá význam. Keď to trvá hodnú chvíľu, zavolám políciu. Kým príde polícia, partička je už dolu pred vchodom a odchádza od bytovky," priblížil Benčík. V čase incidentu s ním bola v byte aj jeho manželka. Dodal, že policajti po príchode preverili prítomnú skupinku ľudí. Podľa jeho slov stihli prítomní olepiť celý vchod bytového domu zvnútra aj zvonka plagátmi s jeho fotkou a slovami "Tu býva vojnový štváč, udavač a vlastizradca Slovenska".