Benefičný koncert pripomenul dôležitosť pomoci deťom z detského domovu

Bratislava 14. novembra (TASR) – Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar zorganizovala vo štvrtok v Bratislave už 37. ročník vianočného benefičného koncertu na podporu detí z detských domovov.



„Koncert hovorí o problémoch týchto detí a o tom, ako sa im dá pomôcť,“ povedal pre TASR predseda spoločnosti Úsmev ako dar Jozef Mikloško. „Tento rok pri príležitosti 30 rokov od Nežnej revolúcie spomíname aj to, kam sa detské domovy odvtedy vďaka mnohým dobrým ľuďom dopracovali,“ doplnil. Tieto domovy sa po zmene zákona nazývajú Centrami pre deti a rodiny (CDR).



Program sa začal minútou ticha za obete stredajšej (13. 11.) havárie autobusu pri Nitre, ktorá si doteraz vyžiadala 12 obetí vrátane detí. Ďalších 15 ľudí sa zranilo. Podľa Mikloška bol účastníkom nehody aj jeden chlapec z CDR. „Našťastie, prežil,“ hovorí.



Na koncerte vystúpili interpreti Ego, Lukáš Adamec či hudobná skupina Lamačské chvály. Taktiež deti, ktoré predviedli spolu s hudobnou skupinou Cimbal Brothers tanečné číslo. Nacvičila ho s nimi tanečníčka, choreografka a pohybová pedagogička Martina Rihárová, ktorá strávila desať rokov v detskom domove v Bernolákove a neskôr vyrastala u svojich krstných rodičov. So svojou tanečnou skupinou E-motinom vyhrala titul majstra sveta v tanečnom štýle MTV style. Deti a odchovanci CDR na koncerte zaspievali pieseň Cestou, ktorú Mikloško označil ako „domovácku hymnu.“ Program pokračuje detskou diskotékou a celovečernou zábavou. „Deti prišli z celého Slovenska a je to taký ich deň,“ hovorí.



Podujatie moderuje Iveta Malachovská, ktorej zároveň spoločnosť Úsmev ako dar ako morálne ocenenie a poďakovanie za pomoc deťom a rodinám udelila Cenu Milana Rúfusa.



Cenu dostala aj reklamná agentúra Respect APP, ktorá spoločnosti roky pomáha bezplatnou výrobou reklamných spotov a kampaní preto, aby každé dieťa malo rodinu a aby rodina zostala spolu.



Na Vianoce koncert odvysielajú aj v televízii.