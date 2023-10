Beňová a Neveďalová ukončili členstvo v skupine európskych socialistov

Brusel/Štrasburg 17. októbra (TASR) — Slovenské poslankyne Európskeho parlamentu (EP) Monika Beňová a Katarína Roth Neveďalová (obe Smer-SD) v utorok večer oznámili, že ukončili svoje členstvo v Skupine progresívnej aliancie socialistov a demokratov v EP (S&D). Informuje o tom spravodajca TASR.



Beňová, ktorá v EP zastáva funkciu kvestorky, na sociálnej sieti Facebook uviedla, že aj napriek tomu, že vnútorné pravidlá europarlamentu jej umožňujú ukončiť legislatívne obdobie v tejto pozícii, už informovala predsedníčku EP Robertu Metsolovú, že v stredu 18. októbra z tejto pozície odstupuje.



Poslankyňa spresnila, že dôvodom tohto kroku je minulotýždňové rozhodnutie Strany európskych socialistov (PES) o pozastavení členstva strany Smer-SD. Vedenie PES zároveň dočasne zmrazilo možnosť vstúpiť do druhej najväčšej európskej politickej rodiny aj strane Hlas-SD.



"Katarína Roth Neveďalová a ja sme nikdy neporušili pravidlá skupiny socialistov a demokratov v Európskom parlamente. Obe sme rovnako ako ostatní kolegovia vždy hlasovali podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia a v záujme Slovenskej republiky," uviedla Beňová. Zdôraznila, že za 20 rokov svojho členstva v politickej skupine S&D nikdy nezažila takú "ostrakizáciu" a správanie sa europoslankýň a europoslancov tejto frakcie ako za posledné dva týždne.



Uviedla, že je takýmto neúctivým spôsobom úprimne sklamaná a dodala, že poslancov môžu rozdeľovať názory na niektoré témy, ale tie by nemali byť dôvodom na nenávisť.



"Spôsob, akým bola minulý týždeň oznámená správa o plánovanom vylúčení Smer-SD z našej politickej skupiny, považujem za neakceptovateľný. Udialo sa tak bez toho, aby nás ktokoľvek kompetentný informoval. Z týchto dôvodov sme sa ja — Monika Beňová, po 21 rokoch v Európskom parlamente a v tejto politickej skupine —, a Katarína Roth Neveďalová, po šiestich rokoch v tejto politickej skupine a takmer 20 rokoch v rôznych vedúcich funkciách v strane PES, vzdali členstva v Skupine progresívnej aliancie socialistov a demokratov v EP," oznámila Beňová.



Dodala, že tretí člen slovenskej delegácie vo frakcii S&D Róbert Hajšel (tiež Smer-SD) požiadal túto politickú skupinu o čas na rozmyslenie o tom, ako bude ďalej postupovať.



Vzdanie sa členstva poslancov v politickej skupine znamená, že sa dostanú do skupiny Nezaradených, ak nepožiadajú o vstup do inej frakcie, a tým pádom majú minimálny vplyv na formovanie spoločnej európskej legislatívy. Môžu hlasovať a hlásiť sa o slovo počas parlamentných rozpráv, bez podpory svojej frakcie a iných politických skupín na báze kompromisu však ťažko presadzujú vo výboroch pracovnú agendu, na ktorej im záleží. Nezaradení poslanci sa ťažšie dostávajú k funkciám spravodajcov pre jednotlivé oblasti a politiky. V súčasnosti do skupiny Nezaradených patria slovenskí europoslanci Milan Uhrík (Republika) a Milan Radačovský (Slovenský PATRIOT).







(spravodajca TASR Jaromír Novak)