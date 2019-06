Beňová a Štefanec sú šéfmi slovenských delegácií S&D a EPP v EP

Slovenskí europoslanci za Progresívne Slovensko Michal Šimečka a Martin Hojsík už pred eurovoľbami ohlásili zámer posilniť frakciu európskych liberálov a demokratov (ALDE).

Brusel 6. júna (TASR) - Slovenskú päťčlennú delegáciu pri frakcii Európskej ľudovej strany (EPP) v Európskom parlamente (EP) bude opäť viesť Ivan Štefanec (KDH). Šéfkou trojčlennej a druhej najsilnejšej slovenskej frakcie v EP - sociálnych demokratov (S&D) - sa stala Monika Beňová (Smer-SD).



Na znovuzvolení Štefanca za šéfa slovenskej delegácie EPP sa zhodli poslanci zvolení v májových eurovoľbách za Slovensko, ktorí sa k tejto frakcii prihlásili. Členmi delegácie sú Ivan Štefanec (KDH), Vladimír Bilčík a Michal Wiezik (SPOLU - občianska demokracia) a Peter Pollák (OĽaNO).



Štefanec zastával túto funkciu aj v minulom volebnom období (2014-2019).



"Ďakujem kolegom, že mi prejavili dôveru. Európska ľudová strana je najsilnejšou politickou silou v Európskom parlamente a je dôležité, aby v nej malo Slovensko silný hlas. Zloženie našej delegácie je zárukou toho, že budeme záujmy Slovenska presadzovať nielen dôsledne, ale aj s vysokou odbornosťou," uviedol Štefanec.



Podľa svojich slov sa teší na spoluprácu s delegáciami EPP z ďalších krajín V4, vďaka ktorej bolo možné aj v minulosti dosiahnuť viaceré významné úspechy, napríklad v prípade zákazu dvojakej kvality výrobkov.



Štefanec upozornil, že ambíciou strany SPOLU – občianska demokracia je stať sa riadnym členom Európskej ľudovej strany najneskôr túto jeseň. Snem EPP by mal byť v októbri v Záhrebe.



Beňová vo štvrtok v rozhovore pre TASR potvrdila, že už minulý týždeň na Slovensku bolo prijaté rozhodnutie, že ona sa stane šéfkou slovenskej delegácie S&D v europarlamente, pričom podľa nej bolo zohľadnené, že má najväčšie skúsenosti s chodom tejto euroinštitúcie. Beňová sa stala historicky prvým občanom SR, ktorý sa dostal do EP štvrtýkrát po sebe.



Ďalšími členmi slovenskej delegácie v EP z kandidátky strany Smer-SD sú Miroslav Číž a Robert Hajšel.



Slovenskí europoslanci za Progresívne Slovensko Michal Šimečka a Martin Hojsík už pred eurovoľbami ohlásili zámer posilniť frakciu európskych liberálov a demokratov (ALDE). Poslanci za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová a Eugen Jurzyca by mali potvrdiť, či zostanú členmi skupiny Európski konzervatívci a reformisti (ECR) a dvaja poslanci za Ľudovú stranu naše Slovensko, Milan Uhrík a Miroslav Radačovský, sú zatiaľ evidovaní v skupine Nezaradených.



