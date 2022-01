Beňová chce ako kvestorka europarlamentu pokračovať vo svojej agende

Brusel/Štrasburg 19. januára (TASR) - Slovenská europoslankyňa Monika Beňová považuje za veľkú poctu, že ju v stredu opätovne zvolili za kvestorku Európskeho parlamentu (EP). Pre TASR uviedla, že chce na tejto pozícii pokračovať vo svojej doterajšej pracovnej agende.



"Skutočne si cením a som vďačná za dôveru kolegov. Veľmi milo ma prekvapil vysoký počet hlasov a podpora, tak z našej sociálnodemokratickej frakcie, ale aj z iných frakcií zastúpených v Európskom parlamente," uviedla Beňová (Smer-SD), ktorá na kvestorskej pozícii zastupuje frakciu európskych socialistov a demokratov (S&D).



Podľa jej slov voľba nového predsedníctva EP, ktorého súčasťou sú aj kvestori a kvestorky, zabezpečí kontinuitu a efektívne inštitucionálne fungovanie europarlamentu v druhej polovici jeho súčasného legislatívneho obdobia.



"Doposiaľ som ako kvestorka zodpovedala za väčšinu vydaných interných rozhodnutí týkajúcich sa fungovania europarlamentu z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti. To súviselo aj so zabezpečením jeho administratívnej prevádzky v čase pandémie koronavírusu," uviedla europoslankyňa.



Podľa vlastných slov zrejme bude mať ako kvestorka zrejme na starosti rovnakú agendu. O oblastiach, ktorým sa budú jednotliví členovia kolégia kvestorov venovať v nadchádzajúcom období, sa však bude rokovať až v najbližších dňoch.



Beňová doteraz zodpovedala aj za boj proti sexuálnemu obťažovaniu, rovnosť príležitostí pre všetkých, ale aj za za kancelárie EP v členských štátoch EÚ. Má predstavu, že by v rámci projektu "Europe Experience", ktorý zaviedol nedávno zosnulý šéf EP David Sassoli, vznikli aj na Slovensku nové kancelárie europarlamentu aj s priestorom pre návštevníkov, aby Slováci za europoslancami nemuseli chodiť len do Bruselu či do Štrasburgu. Vyjadrila nádej, že tieto priestory budú otvorené do roku 2024 a že prispejú k tomu, aby Slováci mali lepšie povedomie o eurovoľbách a zvýšili svoj účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu.



V rozhovore pre slovenských novinárov v Štrasburgu Beňová vysvetlila, že práca v predsedníctve má skôr technický charakter a je zameraná na plnenie jednotlivých úloh, a nie je až tak o zviditeľňovaní domovskej krajiny. "Ja sa budem snažiť dobre pokrývať tie portfóliá, ktoré pri prerozdeľovaní dostanem a to všetko, čo sa dá urobiť pre Slovensko, to si nechám do pléna Európskeho parlamentu," uviedla poslankyňa, ktorá v EP vykonáva už svoj štvrtý mandát.









(spravodajca TASR Jaromír Novak)