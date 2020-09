Beňová kritizuje snahy o sprísnenie legislatívy o interrupciách

Bratislava 15. septembra (TASR) - Europoslankyňa Monika Beňová (Smer-SD) z frakcie socialistov a demokratov (S&D) kritizuje iniciatívu niektorých poslancov Národnej rady (NR) SR týkajúcu sa platnej legislatívy o umelom prerušení tehotenstva, pričom hovoria o jej sprísnení. Prezidentke SR Zuzane Čaputovej a predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi (Sme rodina) adresovala otvorený list, pod ktorý sa podpísali desiatky ďalších europoslancov.



Beňová spolu s kolegami žiada poslancov NR SR, aby rešpektovali základné práva všetkých slovenských občanov pri ich samostatnom rozhodovaní o ich vlastnom zdraví a reprodukčných právach. "Tie sú základom ich práva na rovnosť a súkromie týkajúce sa intímnych záležitostí fyzickej a psychickej integrity," komentovala s dôvetkom, že žiadajú upustiť od prijímania legislatívy, ktorá by takéto práva narúšala.



Zdôraznila, že interrupcia je citlivá záležitosť, ženy preto v tejto súvislosti potrebujú včasný a zaistený prístup k potrebným informáciám a službám v tejto oblasti. "Dokument predložený v Národnej rade SR pod číslom 154 je svojou snahou o predlžovanie lehoty na rozmyslenie pred vykonaním interrupcie v priamom rozpore so zásadami dobrej lekárskej praxe, ľudskými právami a medzinárodne akceptovanými odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie," uviedla.



Ďalej podľa jej slov porušuje tiež povinnosti interpretované komisárkou Rady Európy pre ľudské práva, na základe ktorých majú členské štáty Európskej únie zabezpečiť prístup k starostlivosti súvisiacej s interrupciami. "Akékoľvek odmietnutie starostlivosti zo strany zdravotníckeho personálu z dôvodu náboženského vierovyznania nikdy nemôže mať za následok ohrozenie práva ženy na ochranu jej sexuálneho a reprodukčného zdravia," mieni europoslankyňa.



Zákon by podľa nej tiež poškodzoval rovnosť, dôstojnosť, autonómiu a telesnú integritu žien a obmedzil by im prístup k informáciám a právam na súkromný život a zdravie.