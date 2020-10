Beňová: Ženy majú mať vo firmách rovnaké šance presadiť sa ako muži

Na archívnej snímke Ivan Štefanec. Foto: TASR Jakub Kotian

Brusel 6. októbra (TASR) - Dôraznejšie zastúpenie žien v najvyšších riadiacich orgánoch európskych spoločností je dlhodobou témou debát v Európskom parlamente (EP), európski zákonodarcovia tento zámer podporujú, aj keď sa ich názory na samotné kvóty rozchádzajú. Uviedla to europoslankyňa Monika Beňová (Smer-SD) a europoslanec Ivan Štefanec (KDH).Beňová, ktorá je členkou frakcie socialistov a demokratov (S&D), pripomenula, že úvod októbrového plenárneho zasadnutia EP bol venovaný aj problematike vyváženosti zastúpenia žien a mužov v riadiacich orgánoch európskych spoločností a súvisiacemu návrhu smernice z dielne Európskej komisie, ktorý má už dlhoročnú podporu europoslancov.Upozornila, že podiel žien na riadení firiem je dlhodobo nízky, pričom pomer ich zastúpenia sa prirodzeným vývojom počas rokov veľmi nemení aj napriek tomu, že väčšinu absolventov univerzít predstavujú práve ženy. "" skonštatovala poslankyňa.Podľa jej slov pozitívna diskriminácia žien môže byť súčasťou spravodlivého riešenia tohto problému. "" opísala situáciu a spresnila, že príkladom v tomto smere by mali ísť v prvom rade štátne podniky.Poslankyňa v tejto súvislosti spresnila, že ani po rokoch rokovaní sa na texte smernice nevedia dohodnúť ministri práce a sociálnych vecí členských štátov EÚ. Viacero krajín má svoje vlastné zákonné predpisy v tejto oblasti a preto by privítala určitú ich harmonizáciu, čo by podľa nej bolo prospešné aj z hľadiska fungovania spoločného trhu.Štefanec, šéf slovenskej delegácie Európskej ľudovej strany (EPP) v europarlamente, rovnako priznal, že ide o tému, ktorá je dlho na pracovnom stole a "", čomu nasvedčuje aj slabé zastúpenie žien v správnych a dozorných radách veľkých spoločností." opísal situáciu v podnikovej sfére. Dodal, že o tejto téme sa veľa hovorí v rámci zrovnoprávnenia mužov a žien, zároveň však spresnil, že nie je zástancom akéhosi prikazovania spoločnostiam, čo majú robiť." uviedol Štefanec. Vysvetlil, že im treba zlepšiť podmienky väčšou pružnosťou na trhu práce, umožniť prácu z domu, uľahčiť nástup do práce po materskej dovolenke a zaistiť vyváženejšiu starostlivosť o rodinu medzi mužmi a ženami.To sú podľa jeho slov témy, ktoré majú podporu aj frakcie ľudovcov v EP. "" odkázal poslanec.