Beňuška: Slováci by mali súťažiť o ceny Nového európskeho Bauhausu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský

Brusel 30. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) by mala v najbližších dňoch zverejniť výzvu pre účasť na druhom ročníku cien Nového európskeho Bauhausu (NEB). Slováci by mali túto šancu využiť, uviedol pre TASR bývalý hlavný architekt EK Peter Beňuška.Nový európsky Bauhaus ako iniciatívu zameranú na zlepšenie spolužitia v krajšom a trvalo udržateľnom prostredí vo svojej správe stave Únie podporila aj predsedníčka EK Ursula von der Leyenová, ktorá ocenila jeho význam pre naplnenie cieľov Európskej zelenej dohody.Beňuška pripomenul, že NEB zahŕňa nielen architektúru a stavebníctvo či vytváranie miest na stretávanie ľudí, ale aj zmenu životného štýlu, produkty, vzdelávanie či mobilizáciu miestnych komunít, a to na základe troch princípov: udržateľnosti, krásy a inkluzívnosti. Filozofiu NEB neurčila eurokomisia, ale širšia verejnosť na základe prieskumu, ktorý sa skončil v júni, a partneri, ktorí sa k tejto iniciatíve pridružili.NEB má v súčasnosti okolo 200 partnerov. Prvými zo Slovenska bolo združenie Manifest 2020, kde je Beňuška čestným členom, a Slovenské centrum dizajnu. Manifest 2020 bol prizvaný aj do medzinárodnej poroty, ktorá oceňovala projekty a návrhy prvej súťaže NEB. Prihlásiť sa mohli už zrealizované projekty, ale aj nové koncepty a idey mladých tvorcov do 30 rokov.Beňuška upozornil, že do súťaže sa prihlásilo okolo 2000 projektov zo všetkých 27 členských krajín Únie – v kategórii už zrealizovaných projektov to bolo vyše 1200 účastníkov a mladí tvorcovia predložili takmer 200 svojich nápadov. Porota ocenila po desať víťazov z každej kategórie, pričom Európska komisia oceneným z prvej skupiny vyplatila 30.000 eur a víťazom z radov mladej generácie po 15.000 eur. Projekty a nápady zo Slovenska sa medzi víťazov nedostali.Podľa Beňušku uspeli najmä dizajnérsky silné krajiny ako Taliansko a Španielsko, ale zabodovali aj projekty zo Slovinska, Rakúska či Dánska.opísal situáciu Beňuška. Manifest 2020 patril medzi tie subjekty, ktoré Európskej komisii navrhovali, aby sa táto súťaž konala aspoň raz za dva roky, exekutíva EÚ však prekvapila, keď oznámila, že budú každoročné súťaže NEB.dodal.Komisia avizovala, že možno už koncom septembra vyhlási ďalšie kolo súťaže, na rok 2022, o čom bude dostatok informácií aj v slovenčine na webovej stránke NEB.vysvetlil Beňuška.Eurokomisia 15. septembra vydala oznámenie, v ktorom odporúča členským štátom eurobloku, aby projekty NEB boli začlenené do všetkých foriem financovania zo zdrojov EÚ – štrukturálne fondy, plány obnovy, ale aj vedecký program Horizont či Kreatívna Európa. Sumu 85 miliónov eur vyčlenila EK na prípravu ďalších projektov NEB, podľa Beňušku však bude dôležité, aby sa princípy Nového európskeho Bauhausu zapracovávali do všetkých sfér činností a politík členských krajín EÚ. Veľký priestor vidí najmä v rámci plánu obnovy, napríklad pri renováciách domov na vidieku, kde je možné zakomponovať princípy udržateľnosti, krásy a inkluzívnosti.(spravodajca TASR Jaromír Novak)