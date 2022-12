Beňušková: Vianočné trhy sa v mestách stali cestovateľským lákadlom

Bratislava 11. decembra (TASR) - História vianočných trhov siaha do stredovekej Viedne, kde sa konali už v roku 1294. "V niektorých mestách sveta sa stali cestovateľským lákadlom a obľúbenou destináciou predvianočnej turistiky," priblížila pre TASR etnologička zo Slovenskej akadémie vied (SAV) Zuzana Beňušková.



Okrem stánkového predaja predmetov sa počas nich uskutočňujú aj kultúrne programy a charitatívne akcie. Zároveň poskytujú možnosť občerstviť sa v jarmočnej atmosfére tradičnými výrobkami. "Na Slovensku sú to plnené lokše, cigánska pečienka, klobásky, husacina, hriate, medovina, vianočný punč, grog či varené víno," doplnila etnologička. Súčasťou trhov je podľa nej aj vianočná dekorácia námestia, ako rozsvietený strom či betlehem.



"V mestách Slovenska sa organizujú aj obchodné vianočné trhy v zastrešených priestoroch," podotkla Beňušková. Tie využívajú komerčný potenciál predvianočného obdobia na predaj na jednom mieste. Veľké nákupné centrá podľa nej začínajú vianočnú atmosféru vytvárať výzdobou začiatkom novembra a s vianočným tovarom sa ľudia stretávajú už na sviatok Pamiatky zosnulých.



"Súčasťou obchodnej stratégie je aj predaj vianočných stromčekov a rýb v exteriéroch a pri parkoviskách nákupných stredísk. Od decembra v nákupno-zábavných centrách vianočnú atmosféru podporujú aj stánky a kultúrne programy s miestnou vianočnou tematikou," priblížila etnologička. Globálne prostredie sa tak podľa nej stretáva s lokálnymi tradíciami.



Doplnila, že sa na nich ponúkajú podobné produkty ako na vianočných trhoch na námestiach. Napríklad dekorácie, med, oblátky, adventné vence či darčeky. "Neráta sa však s konzumovaním priamo pri stánkoch, ako je to na námestiach, aj preto, lebo nákupné centrá majú svoje reštauračné zariadenia," podotkla Beňušková.