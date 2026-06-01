Berendsen: Holandsko rešpektuje Slovensko ako partnera v EÚ a NATO
Šéfovia oboch diplomacií prebrali aj rozširovanie Európskej únie.
Autor TASR
Bratislava 1. júna (TASR) - Holandsko rešpektuje Slovensko ako partnera v Európskej únii (EÚ) a NATO. Základy partnerstva medzi týmito dvoma krajinami sú silné. Po pondelkovom stretnutí v Bratislave so šéfom slovenskej diplomacie Jurajom Blanárom (Smer-SD) to uviedol holandský minister zahraničných vecí Tom Berendsen. Holandsko je podľa Blanára piatym najdôležitejším obchodným partnerom pre SR.
„Vaši investori vytvárajú nové pracovné miesta na Slovensku a objem zahraničného obchodu je približne päť miliárd eur (...) To je jasný obraz hospodárskej spolupráce. Myslím si tiež, že bilaterálna spolupráca je veľmi dobrá,“ povedal Blanár.
Ministri sa zaoberali i vojnou na Ukrajine. Blanár zopakoval, že konflikt nemá vojenské riešenie a treba ho vyriešiť diplomatickou cestou. „Tento názor bol zo začiatku vojny pomerne ojedinelý, ale dnes vidíme, že čoraz viac predstaviteľov EÚ a predstaviteľov krajín EÚ volajú po tom, že je potrebné obnoviť dialóg s Ruskou federáciou a nájsť riešenie,“ skonštatoval.
Podľa Berendsena je dôležité podporovať jednotnosť Európy a odsúdiť útok Ruska, pretože neukazuje žiadne konštruktívne prístupy k mierovým rokovaniam. Mieni, že Ukrajinu treba naďalej podporovať vojensky aj nevojensky.
„Zároveň podporujeme členstvo Ukrajiny v EÚ, pretože sme presvedčení, že Ukrajina potrebuje prejsť všetkými tými reformami, ktoré sú pre ňu dôležité, aby sa nastavila na hodnoty, ktoré vyznávame v EÚ, lebo náš záujem je mať prosperujúcu demokratickú krajinu v našom susedstve,“ priblížil Blanár.
Ministri sa rozprávali aj o nelegálnej migrácii. Je to podľa nich téma, ktorá zasahuje do vnútropolitických procesov jednotlivých krajín a stáva sa základnou témou predvolebných kampaní. „Máme veľmi podobný názor s Holandskom a chceme posilniť Európsku úniu v politike nelegálnej migrácie tým, že chceme posilniť systém Frontexu, posilniť schengenskú hranicu, ale rovnako aj návratovú politiku EÚ, lebo to je niečo, čo doteraz zlyhávalo,“ podotkol Blanár.
Únia sa podľa Berendsena musí stať silnejším geopolitickým aktérom, čo sa týka aj bezpečnostných politík. Doplnil, že Holandsko by tiež chcelo vidieť zlepšenie rozhodovacích procesov EÚ cez konštruktívny dialóg.
Šéfovia oboch diplomacií prebrali aj rozširovanie Európskej únie. Proces podľa nich musí prebiehať na základe pravidiel, ktoré sú zadefinované v zakladajúcich zmluvách Únie. „Ako keby sa tu začal vytvárať nejaký dvojaký meter na prístup krajín Východného partnerstva, to znamená Ukrajiny, Moldavska, prípadne Gruzínska s krajinami západného Balkánu. A tu sme sa s pánom ministrom zhodli, že tento proces musí byť založený na pravidlách, ktoré sú zadefinované,“ povedal Blanár. Dodal, že podporujú aj postupné integrovanie týchto krajín v mnohých iniciatívach, ako je spoločný platobný systém SEPA alebo spoločný systém roamingu.
Holandský minister priblížil, že sa s Blanárom rozprávali o niektorých témach, ktoré sa týkajú Slovenska, ako je sloboda médií a právneho štátu, základy právneho štátu. Poukázal aj na ochranu LGBTI ľudí a rodovú rovnosť. „Ďakujem, že sme sa mohli o týchto témach otvorene porozprávať, pretože mať takúto konverzáciu je dôležité,“ doplnil.
