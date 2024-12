Bernský dohovor podporil zníženie ochranného statusu vlka dravého

Bratislava 3. decembra (TASR) - Stály výbor Bernského dohovoru v rámci 44. zasadnutia odsúhlasil návrh EÚ a jej členských štátov na preradenie vlka dravého z prísne chránených druhov živočíchov medzi chránené druhy. TASR o tom informoval Odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.



EÚ presadzuje zníženie ochranného statusu vlka aj vďaka iniciatíve vicepremiéra a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu. Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť, známy aj ako Bernský dohovor, je jedným z najvýznamnejších medzinárodných dohovorov týkajúcich sa ochrany prírody. Podpísaný bol pred 45 rokmi a aktuálne má 50 zmluvných strán vrátane štátov EÚ.



Vicepremiér a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba víta a oceňuje utorkové rozhodnutie preradiť vlka dravého zo zoznamu prísne chránených druhov a umožniť tak zmysluplný manažment jeho európskych populácií. Tento krok prispeje k rovnováhe medzi ochranou veľkých šeliem a súžitím ľudí s prírodou na jednej strane a zachovaním tradičného vidieckeho života neodmysliteľne spojeného s farmárstvom na strane druhej.



"O narastajúcich škodách spôsobených vlkom dravým na hospodárskych zvieratách hovoria predovšetkým tí, ktorí sú najviac poškodení - farmári, chovatelia oviec a kôz. V rámci EÚ zabijú vlci každý rok viac ako 65.000 kusov dobytka. Aj preto požadovali európske inštitúcie a mnohé členské štáty EÚ preradiť vlka dravého zo zoznamu prísne chránených druhov a umožniť tak zmysluplný manažment jeho európskych populácií. Rovnako chce envirorezort postupovať aj pri zmysluplnom manažmente medveďa," zdôraznil Taraba.



Ministerstvo životného prostredia SR v tomto smere prehodnocuje legislatívnu zmenu aj na národnej úrovni. Tá by mala spočívať v preradení vlka dravého zo zoznamu chránených živočíchov do zoznamu vybraných druhov živočíchov - za prísne stanovených podmienok druhovej ochrany by bol opätovne obnovený jeho lov na základe stanovovaných kvót ako to bolo už pred rokom 2021.



Hlasovaniu predchádzalo formálne schválenie návrhu v Rade ministrov EÚ pre konkurencieschopnosť v septembri tohto roku. Rovnako aj list podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu a ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča, ktorý bol adresovaný ministrom životného prostredia EÚ, aby podporili zníženie ochranného statusu vlka dravého v rámci Bernského dohovoru.



Podľa vicepremiéra sú aktuálne debaty na pôde EÚ potvrdením toho, že hystéria, ktorú na Slovensku na tému manažmentu šeliem viedlo Progresívne Slovensko, sa nezakladá nielen na vedeckom konsenze, ale ani neodráža nastavenie ostatných členských štátov EÚ. Dokazuje to aj masívna podpora pre iniciatívu, ktorú podporilo listom Slovensko. Navyše, bez ohľadu na preradenie vlka dravého, majú členské štáty EÚ záväzok realizovať opatrenia na zabezpečenie priaznivého stavu populácie vlka dravého.