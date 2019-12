Berthotyová: Sudkyňa A. Haitová klamala o konverzáciách v Threeme

Bratislava 16. decembra (TASR) - Sudkyňa Krajského súdu (KS) Bratislava Andrea Haitová klamala pred osobitnou komisiou Súdnej rady SR o tom, že si z mobilnej aplikácie Threema nevymazala žiadne kontakty ani konverzácie. Na pondelkovom zasadnutí Súdnej rady to uviedla predsedníčka komisie Elena Berthotyová, ktorá sa odvolala na informácie, ktoré jej poskytla Národná kriminálna agentúra (NAKA).



NAKA Berthotyovú informovala o tom, že zo znaleckého posudku vyplýva, že v zaistenom mobile Haitovej sa nachádza mobilná aplikácia Threema, v rámci ktorej bolo uložených 134 kontaktov, z toho 17 bolo zmazaných, a 20 konverzácií, z toho 17 bolo zmazaných. Podľa NAKA sa tiež mobil Haitovej v momente pripojenia na web zresetoval a vymazali sa v ňom všetky údaje.



Na základe toho, že Haitová tvrdila, že si žiadne kontakty a správy nevymazala, komisia podľa jej predsedníčky skonštatovala, že mohlo dôjsť aj k strate predpokladov sudcovskej spôsobilosti v oblasti morálky či integrity. Komisia aj Súdna rada podľa Berthotyovej jednohlasne odporučili predsedníčke Súdnej rady Lenke Praženkovej iniciovať disciplinárne stíhanie voči Haitovej.



Predsedníčka Súdnej rady v reakcii na odporúčanie uviedla, že sa podrobne oboznámi so správou osobitnej komisie. Novinárom uviedla, že jej vyvstala napríklad otázka o tom, kedy došlo k vymazaniu údajov v Haitovej mobile. Praženková uviedla, že ak jej vyvstanú otázky, tak ešte nahliadne do spisu.