Betlehemské svetlo pricestovalo na Slovensko, prevzal ho prezident

Bratislava 14. decembra (TASR) - Betlehemské svetlo v sobotu pricestovalo na Slovensko. Počas ekumenickej slávnosti vo Viedni ho odpálili dievčatá zo skautskej družiny zo 117. zboru Horné Srnie-Nemšová. Následne svetlo v sobotu večer odovzdali skauti prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu.



Betlehemské svetlo zavítalo do Prezidentského paláca v Bratislave, kde ho hlava štátu prijala od skautskej delegácie na čele s náčelníkom Slovenského skautingu Mariánom Lezom a skautkami z Družiny roka. "Betlehemské svetlo, ktoré prinášate, má priniesť pokoj, mier nádej i lásku na Slovensku," uviedol Pellegrini s tým, že plamienok by mal byť aj povzbudením k väčšej úcte a tolerancii. Zároveň ocenil tradíciu slovenského skautského hnutia, ktoré oslávilo 110. výročie a je jednou z najstarších organizácií pre deti a mládež.



Plamienok z Betlehema v nedeľu (15. 12.) odovzdajú slovenskí skauti počas svätej omše v Katedrále svätého Martina v Spišskej Kapitule skautom z Poľska. V ranných hodinách prinesú svetlo aj do Užhorodu, kde ho prevezmú skauti z Ukrajiny.



Svetlo budú skauti po celej krajine distribuovať prostredníctvom vlakových spojení. Doručia ho do viac ako 300 miest a obcí vrátane nemocníc, azylových domov, domovov sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti či na Lomnický štít. Plamienok budú skauti roznášať aj počas Štedrého dňa.