Prezidentka už tento víkend prijme Betlehemské svetlo

Bratislava 9. decembra (TASR) - Betlehemské svetlo príde na Slovensko tento víkend, skauti ho prinesú po 32-krát. Prezidentka Zuzana Čaputová prijme Betlehemské svetlo v pondelok (13.12.), pôjde tak o prvé oficiálne prijatie na Slovensku. Informovala o tom tajomníčka Rady pre komunikáciu Slovenského skautingu Lucia Tóthová.V sobotu (11. 12.) si slovenskí skauti svetlo prevezmú od skautov z Rakúska. Následne ho podľa Tóthovej v nedeľu (12. 12.) odovzdajú na poľsko-slovenských hraniciach poľským skautom a popoludní na hraniciach skautom z Ukrajiny.uviedla Tóthová. Skauti preto nebudú tohto roku organizovať hromadný vlakový prevoz, ale zrealizujú jedno symbolické prevezenie Betlehemského svetla z Bratislavy do Košíc. Jazda sa podľa Tóthovej uskutoční 18. decembra, pričom nebude možné si svetlo odpáliť.Betlehemské svetlo sa bude distribuovať po Slovensku v nasledujúcich dňoch, aby bolo dostupné v čo najviac mestách.hovorí Tóthová. Pokračuje, že odpaľovanie Betlehemského svetla bude prebiehať so všetkými aktuálne platnými pandemickými opatreniami, so snahou o bezkontaktnosť a bez zhromažďovania.Hlavnými miestami na odpálenie Betlehemského svetla tak primárne budú kostoly a tradičné stanovištia v mestách. Aj tento rok pripravujú skauti interaktívnu mapu s vyhľadávaním, kde bude na Slovensku Betlehemské svetlo dostupné. Tóthová dopĺňa, že mapa so zoznamom je dostupná na internetovej stránke www.betlehemskesvetlo.sk a skautskí dobrovoľníci ju každým dňom aktualizujú.Betlehemské svetlo, tak ako každý rok, podľa Tóthovej poputuje aj na Lomnický štít. Skauti ho tam vynesú 19. decembra.podotkla.Tradícia svetla z Betlehema sa odvíja už od konca 11. storočia, z obdobia krížových výprav. Jeden z členov tejto výpravy, mladý muž z talianskeho mesta Florencia, sľúbil, že ak prežije výpravu, prinesie domov plamienok z "večného" svetla, ktoré horí v Betleheme. Svetlo, ktoré si ostatní obyvatelia Florencie následne odpaľovali a odnášali domov, sa stalo symbolom nádeje, lásky a porozumenia - univerzálnych hodnôt spájajúcich ľudí. Novodobú tradíciu šírenia plamienka z Betlehema oživili v Rakúsku.