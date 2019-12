VIDEO: Betlehemské svetlo žiari už aj v Prezidentskom paláci

Bratislava 16. decembra (TASR) - Betlehemské svetlo žiari od pondelkového večera aj v Prezidentskom paláci v Bratislave. Prezidentka SR Zuzana Čaputová si ho prevzala od členiek skautskej družiny Sovičky pri Dolnom kostole v Pezinku.



"Betlehemské svetlo vyjadruje posolstvo pokoja, jednoty, mieru a lásky – spoločné univerzálne hodnoty vlastné ľuďom bez ohľadu na to, akého sú vierovyznania. Pre prezidentku je svetlo aj symbolom nádeje," uviedol pre TASR hovorca prezidentky Martin Strižinec.







Odovzdávania Betlehemského svetla sa zúčastnil náčelník Slovenského skautingu Peter Linek, koordinátor Betlehemského svetla na Slovensku Marián Suvák a Sovičky, víťazná skautská Družina roka 2019.



Betlehemské svetlo je plamienok zapaľovaný každoročne pred Vianocami v betlehemskej jaskyni, kde sa podľa tradície narodil Ježiš Kristus. Plameň betlehemského svetla roznášajú skauti do miest a obcí po celej Európe a tiež do niekoľkých amerických krajín. Na Slovensko ho doniesli skauti po 30-krát.