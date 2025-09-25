< sekcia Slovensko
Bez nemocničných lekárnikov by bezpečná liečba nebola možná
Nemocniční lekárnici sú nenahraditeľnou súčasťou moderného zdravotníctva.
Autor TASR
Bratislava 25. septembra (TASR) - Nemocniční lekárnici sú nenahraditeľnou súčasťou moderného zdravotníctva. Ich spolupráca s lekármi a sestrami vytvára pevný základ pre kvalitnú, bezpečnú a efektívnu starostlivosť, z ktorej profituje každý pacient. Pri príležitosti štvrtkového Svetového dňa lekárnikov na to poukázal riaditeľ pre rozvoj farmácie v spoločnosti Agel Ľuboš Doršic.
„Nemocničný lekárnik nie je len ten, kto vydáva lieky z nemocničnej lekárne. Je to odborník, ktorý sa priamo podieľa na liečebnom procese a spolu s lekármi a sestrami hľadá najlepšie riešenia pre konkrétneho pacienta,“ vysvetlil Doršic s tým, že farmaceuti dohliadajú na to, aby bola liečba v nemocnici nielen účinná, ale aj bezpečná.
Ako vysvetlil, práca nemocničných lekárnikov sa odohráva v rámci multidisciplinárnych tímov. V rámci nich kontrolujú liekové interakcie, podieľajú sa na tvorbe štandardov či konzultujú dávkovanie. Taktiež pripravujú individuálne pripravované lieky pri nedostupnosti niektorých liekov. „Vďaka tejto úzkej spolupráci sa dokážu minimalizovať chyby v liečbe, skrátiť čas hospitalizácie a predovšetkým zvýšiť bezpečnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ dodal Doršic.
Dodal, že v niektorých prípadoch sa lekárnici zapájajú aj do komunikácie s pacientmi pri prepúšťaní domov a vysvetľujú, ako lieky správne užívať. „Každý rok sú tisíce pacientov hospitalizovaných pre nesprávne užívanie liekov alebo ich nežiaduce účinky. Preto je nevyhnutné, aby nemocniční lekárnici boli súčasťou celého liečebného procesu,“ ozrejmil Doršic.
„Nemocničný lekárnik nie je len ten, kto vydáva lieky z nemocničnej lekárne. Je to odborník, ktorý sa priamo podieľa na liečebnom procese a spolu s lekármi a sestrami hľadá najlepšie riešenia pre konkrétneho pacienta,“ vysvetlil Doršic s tým, že farmaceuti dohliadajú na to, aby bola liečba v nemocnici nielen účinná, ale aj bezpečná.
Ako vysvetlil, práca nemocničných lekárnikov sa odohráva v rámci multidisciplinárnych tímov. V rámci nich kontrolujú liekové interakcie, podieľajú sa na tvorbe štandardov či konzultujú dávkovanie. Taktiež pripravujú individuálne pripravované lieky pri nedostupnosti niektorých liekov. „Vďaka tejto úzkej spolupráci sa dokážu minimalizovať chyby v liečbe, skrátiť čas hospitalizácie a predovšetkým zvýšiť bezpečnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ dodal Doršic.
Dodal, že v niektorých prípadoch sa lekárnici zapájajú aj do komunikácie s pacientmi pri prepúšťaní domov a vysvetľujú, ako lieky správne užívať. „Každý rok sú tisíce pacientov hospitalizovaných pre nesprávne užívanie liekov alebo ich nežiaduce účinky. Preto je nevyhnutné, aby nemocniční lekárnici boli súčasťou celého liečebného procesu,“ ozrejmil Doršic.