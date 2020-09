Bezbariérové centrum TUKE v súčasnosti poskytuje podporu 56 študentom

Košice 13. septembra (TASR) - Bezbariérové centrum Technickej univerzity v Košiciach (TUKE), ktoré si tento rok pripomína 20. výročie svojho založenia, v súčasnosti poskytuje podporu 56 študentom so špecifickými potrebami. Silné zastúpenie majú študijné programy spojené s informatikou. Ako povedal vedúci centra Dušan Šimšík, k úspešnému ukončeniu štúdia týmto vysokoškolákom pomáhajú špeciálne technológie.



Záujem študentov so špecifickými potrebami o štúdium, nielen na uvedenej univerzite, sa podľa neho v posledných rokoch zvyšuje. Najviac ich v rámci TUKE študuje na Fakulte elektrotechniky a informatiky a na Strojníckej fakulte. Najčastejšie trpia poruchami učenia, chronickými ochoreniami, zdravotným oslabením či slabozrakosťou. Svoje zastúpenie majú aj študenti s telesným postihnutím končatín i s autizmom.



V ďalšom období svojho fungovania sa chce centrum venovať zvýšenej informovanosti verejnosti o pozitívnych zmenách, ktoré prináša digitálna transformácia pre zvyšovanie inklúzie vzdelávania. „Nové podporné/asistenčné technológie významne pomáhajú odstraňovať bariéry v mobilite, prístupe k informáciám, zlepšovaní sociálnej komunikácie a realizácii rôznych každodenných aktivít,“ uviedol Šimšík s tým, že sú členmi celosvetového konzorcia EASTIN, ktoré ponúka informácie o všetkých druhoch podporných technológií dostupných na celosvetových trhoch. „Chceme dosiahnuť, aby sa táto databáza stala bežným zdrojom informácií, nielen študentom so špecifickými potrebami, ale aj ostatným občanom so zdravotným postihnutím,“ povedal.



Ako dodal, na Slovensku je systém podpory vysokoškolských študentov so špecifickými potrebami ešte stále pomerne novou oblasťou. Aj to je jedným z dôvodov, prečo je podľa neho potrebné pokračovať v budovaní povedomia o existencii takejto podpory. „Študent so špecifickými potrebami má vyššie šance ukončiť úspešne štúdium, ak sú mu poskytnuté možnosti špeciálnych technológií a vhodné úpravy pri štúdiu,“ povedal s tým, že je tiež potrebné systematicky podporovať vzdelávanie univerzitných a fakultných koordinátorov. Ich odmeňovanie by sa podľa neho malo riešiť systémovo v rámci financovania vysokých škôl zo zdrojov ministerstva školstva. Týkať by sa to malo aj prevádzky špeciálnych podporných centier.