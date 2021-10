Bratislava 28. októbra (TASR) – Bezbolestná kolonoskopia by sa mohla stať realitou aj na Slovensku. Ide o diagnostickú a terapeutickú metódu, pri ktorej sa zisťuje prítomnosť polypov a nádorov v hrubom čreve. Zachytí takmer 100 percent prípadov rakoviny vrátane tých, ktoré sú liečiteľné. Ako informoval vedecký sekretár Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti (SGS) Tibor Hlavatý, v súčasnosti je možné absolvovať kolonoskopiu bezbolestne iba na vlastné náklady. Rysujú sa však zmeny.



Hlavatý vysvetlil, že keď chce pacient podanie utlmujúcich injekcií so sedatívom a silným analgetikom pri vyšetrení, teda tzv. analgosedáciu, musí si zaplatiť približne 50 eur. "Analgosedácia stále nie je hradená z verejného zdravotného poistenia, pretože pre ňu neexistuje kód v katalógu výkonov a podobný výkon zdravotné poisťovne pre kolonoskopiu neuznávajú," uviedol s tým, že SGS na pôde Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR navrhla nový kód, ktorý by umožnil zmenu.



Hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová pre TASR potvrdila, že daný výkon je v štádiu riešenia. "Dostali sme návrhy viacerých výkonov od SGS, ale keďže boli potrebné úpravy v zaslanom materiáli, so spoločnosťou komunikujeme na jeho správnej formulácii. Následne budú výkony zaslané na schválenie Komisii pre zdravotné výkony a zapracované do zoznamu zdravotných výkonov,“ informovala.



Všeobecná zdravotná poisťovňa na otázku TASR, kedy by sa bezbolestná kolonoskopia mohla stať realitou, uviedla, že bude prihliadať a snažiť sa dosiahnuť čo možno najväčší komfort pre svojich poistencov.



PR špecialista súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera Matej Štepianský pre TASR povedal, že analgosedáciu hradia, ale ako anestéziologický výkon - teda poskytnutý anestéziológom, nie gastroenterológom v súlade so zoznamom zdravotných výkonov. "Úhrada a poskytovanie tejto starostlivosti má však širší kontext. Prvým problémom je, že mimo nemocníc nemôže byť zriadená anestéziologická ambulancia. Takýto výkon musí byť medicínsky opodstatnený, teda len žiadosť pacienta alebo deklarovaný strach pacienta nestačia," priblížil.



Poukázal aj na rozdiel medzi celkovou anestéziou (CA) a analgosedáciou (AS). "Pri AS zostávajú reflexy zachované. No tak ako pri CA aj pri AS sa vyžaduje monitorovanie pacienta, prítomnosť anestéziológa, patričné vybavenie, následne prebratie do plného vedomia a podobne. Iné riešenia sú len premedikáciou (teda podanie nejakého slabšieho lieku), ktorá však má byť súčasťou ceny samotného výkonu a nie zvláštnym výkonom. Teda aktuálny výkon 93 hradený z verejného zdravotného poistenia momentálne považujeme za postačujúci," tvrdí.



Hovorkyňa súkromnej Union zdravotnej poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová pre TASR povedala, že cena liekov podávaných pri analgosedácii je už započítaná v cene výkonu a je uhrádzaná v súlade s kategorizáciou liekov. "Ak lekár indikuje pacientovi kolonoskopiu v celkovej anestéze alebo v analgosedácii, keď je pacientovi tlmená bolesť a vedomie, zdravotné poisťovne mu tento úkon preplatia. Na ich plnú úhradu zdravotnou poisťovňou je teda potrebné medicínske zdôvodnenie ich použitia ošetrujúcim lekárom," dodala s tým, že preplácajú všetku medicínsky indikovanú liečbu v súlade s indikačnými a preskripčnými obmedzeniami.