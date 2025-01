Bežci sa môžu cez internet registrovať na Trojkráľový beh v Kriváni

Kriváň 1. januára (TASR) - Športové kluby a Dobrovoľný hasičský zbor v Kriváni v Detvianskom okrese pripravujú ďalší ročník Trojkráľového behu obcou. Športové podujatie sa uskutoční začiatkom nového roka, pre záujemcov spustili registráciu cez internet. TASR o tom za organizátorov informoval Marek Mališ.



Dodal, že beh bude 6. januára 2025 so zrazom ráno pred Obecným úradom v Kriváni. "Ľudia sa môžu registrovať na mieste alebo vopred. Platí sa však na mieste. Cena za štartovné je nižšia ako vlani," objasnil s tým, že pre deti pripravujú špeciálnu kategóriu. Registrácia na mieste bude od 8.00 h, deti odštartujú o 9.00 h a dospelých o 9.45 h. "Aby sme uľahčili sledovanie vlastného výkonu, beh budeme monitorovať časomierou a pomocou čipov," spresnil.



Trať pre dospelých bežcov nad 15 rokov bude merať 8000 metrov a pôjde o okruh chotárom obce Kriváň. Pre deti do 15 rokov pripravujú približne tisícmetrovú trať po asfalte. "Vítaní sú ženy i muži všetkých vekových kategórií. Bude opäť príjemná atmosféra, a to aj pre amatérov a rekreačných bežcov," podotkol Mališ. Dôležité je podľa neho užiť si pohyb a nezáleží na tom, aký čas bežci budú mať. Účastníci môžu parkovať pri obchode s potravinami alebo pri bývalej reštaurácii oproti obecnému úradu.



Na Trojkráľovom behu sa vlani zúčastnilo 171 účastníkov. Zapojili sa muži, ženy, deti i psy. Bežcov nad 15 rokov bolo 120. Prvý dobehol do cieľa bežec Matej Schieber zo Zvolenskej Slatiny s časom vyše 31 minút. "Trošku bolo blato, inak to bolo super. Zo začiatku bolo tempo také, že sme sa držali všetci spolu, potom v kopci som išiel popredu," povedal vlani pre TASR, keď dobehol do cieľa.