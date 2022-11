Bratislava 17. novembra (TASR) - Bezmocnosť trápi 60 percent rodičov predčasne narodených detí. Pri príležitosti 17. novembra ako Svetového dňa predčasne narodených detí to uviedli z občianskeho združenia (OZ) Malíček.



Celosvetovo sa narodí predčasne každé desiate dieťa. Na Slovensku je štatistika lepšia, podľa perinatálnych výsledkov z roku 2020 sa narodí predčasne každé 12. dieťa, čo predstavuje asi 4500 detí, ktoré prídu na svet medzi 24. až 36. týždňom.



Keď sa rodičom narodí bábätko neočakávane skoro, podľa zistení má zásadný význam v tomto období práve láskyplný dotyk. Výrazne pomáha pri zdravom vývine dieťatka, na čo upozorňuje aj Svetový deň predčasne narodených detí. Tento rok sa spojil s myšlienkou, že rodičovské objatie je tá najúčinnejšia terapia. "Preto sa snažíme prostredníctvom našich aktivít zabezpečiť predčasniatkam také prostredie, aby im čo najviac pomohlo v ich vývoji. Aby sa čo najskôr a v čo najlepšej kondícii dostali do náručia svojich rodičov," vysvetlila predsedníčka OZ malíček Ľubica Kaiserová.



K tomu, aby predčasne narodené deti odchádzali z nemocnice domov čo najzdravšie, výrazne napomáha technické vybavenie neonatologických oddelení na Slovensku. Z prieskumov vyplýva, že zhruba 60 percent rodičov predčasne narodených detí má pocit bezmocnosti a trápi ich to, že nemajú kontrolu nad tým, čo sa deje s ich dieťaťom. "Predčasný pôrod predstavuje závažné riziká, keď na svet prichádzajú krehké bábätká, doslova bojujúce o svoje zdravie a budúcnosť. Ich štart do života sa veľmi líši od donosených bábätiek a kým sa dostanú do náruče svojich rodičov, musia prejsť dlhú a náročnú cestu v nemocnici," uzavrela Kaiserová.