Utorok 17. marec 2026
BEZPEČNE NA DVOCH KOLESÁCH: Polícia spúšťa preventívnu kampaň

Ilustračné foto. Foto: TASR - Roman Hanc

V najbližších týždňoch bude Policajný zbor zverejňovať krátke preventívne videá a vizuály zamerané na najčastejšie situácie, s ktorými sa motocyklisti stretávajú na cestách.

Autor TASR
Bratislava 17. marca (TASR) - Polícia spúšťa jarnú preventívnu kampaň zameranú na motocyklistov s názvom Bezpečne na dvoch kolesách. Jej cieľom je upozorniť na riziká spojené s jazdou na motocykli a pripomenúť základné zásady bezpečnej jazdy. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.

„V najbližších týždňoch bude Policajný zbor zverejňovať krátke preventívne videá a vizuály zamerané na najčastejšie situácie, s ktorými sa motocyklisti stretávajú na cestách, napríklad rýchlosť, jazdu v zákrutách, bezpečný odstup či viditeľnosť,“ uviedol Hájek.

Ako hovorca doplnil, motorkárska sezóna sa len začína, no polícia už eviduje prvé dopravné nehody s účasťou motoriek. „Aj preto polícia apeluje na jazdcov, aby po zimnej prestávke začínali sezónu opatrne, prispôsobili jazdu svojim schopnostiam a pred prvou jazdou skontrolovali technický stav motocykla,“ dodal.

