Bezpečnostná rada bude aj k migračnej kríze i exportu do Iránu a Ruska

Bratislava 7. novembra (TASR) - Bezpečnostná rada SR sa zíde v stredu (9. 11.), dominovať jej bude migračná kríza aj export tovarov do Iránu a Ruska. Pre TASR to uviedla hovorkyňa premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) Ľubica Janíková.



"Najbližšie sa uskutoční riadne a dlhodobo plánované zasadnutie Bezpečnostnej rady už túto stredu 9. novembra. Predmetom rokovaní, tak ako vždy, sú pravidelné aj aktuálne témy," ozrejmila Janíková.



V reakcii na výzvu SaS, aby premiér zvolal mimoriadne rokovanie rady, uviedla, že Heger tak robí vždy, keď si to situácia vyžaduje. Liberáli totiž v pondelok vyzvali predsedu vlády, aby zvolal mimoriadne rokovanie rady práve k vývozu tovaru do Ruska a Iránu, ale aj k migračnej kríze.