Bezpečnostné zložky spustili akciu Zelená II,kontrolujú nielen hranice
Kontroly sú zamerané na nelegálnu migráciu.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava/Medveďov 30. marca (TASR) - Slovenské bezpečnostné zložky, najmä polícia a Finančná správa, spustili v pondelok preventívnu akciu Zelená II. Kontrolujú vozidlá nielen na niektorých hraničných priechodoch na hraniciach s Maďarskom a Rakúskom, ale aj vo vnútrozemí. Kontroly sú zamerané na nelegálnu migráciu. Na tlačovej konferencii o tom v stredu v Útvare policajného zaistenia pre cudzincov v obci Medveďov informoval slovenský šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Na akcii sa zúčastnil aj český minister vnútra Lubomír Metnar.
Kontroly podľa slovenského ministra vykonávajú bezpečnostné zložky na pozemných hraniciach, vodných tokoch aj na železničných spojeniach. „V rámci tejto akcie sa vykonávajú kontroly aj na vnútroschengenských letoch na medzinárodných letiskách v Bratislave aj v Košiciach. Zároveň je posilnený výkon na vonkajšej hranici s Ukrajinou, kde sa nám už podarilo dnes zachytiť troch nelegálnych migrantov,“ uviedol s tým, že práve na ukrajinských hraniciach zaznamenávajú pohraničníci najviac prípadov nelegálneho prekročenia hraníc.
Ako minister priblížil, policajné hliadky mimo hraníc sa v pondelok zameriavajú najmä na odhaľovanie nelegálnej migrácie a kontroly sú zamerané aj na vytypované dopravné prostriedky, napríklad autobusy či menšie nákladné autá, v prípade potreby aj na osobné automobily. Na bezpečnostnej akcii sa zúčastňuje 508 policajtov, 66 príslušníkov Finančnej správy či 18 psovodov. Vybavení sú služobnými psami i koňmi, rôznymi vozidlami či dronmi. Zapojený je aj vrtuľník a ďalšia špecializovaná technika. „Sme presvedčení o tom, že pri boji s nelegálnou migráciou zohrávajú dôležitú úlohu aj moderné technológie,“ doplnil minister.
Šutaj Eštok pripomenul, že bezpečnostná situácia vo svete sa zhoršila. Spomenul napríklad vojnu na Blízkom východe. „Chcem jasne deklarovať, že Slovensko je pripravené aktívne chrániť naše hranice a rovnako sme absolútne pripravení na to, čo je najdôležitejšie, a to je ochrana vonkajších hraníc Európskej únie,“ dodal s tým, že Slovensko je pripravené pomôcť i s ochranou maďarsko-srbskej hranice.
Minister Metnar zdôraznil, že Slovensko a Česko majú na bezpečnosť rovnaké názory. „Tieto akcie sú dôkazom pripravenosti a vzájomnej spolupráce,“ vyhlásil. Česká republika je podľa neho rovnako pripravená pokračovať v podobných preventívno-bezpečnostných akciách.
Český minister zároveň vyzdvihol spoluprácu českých a slovenských orgánov pri zadržaní jedného z podozrivých zo založenia požiaru v Pardubiciach z 20. marca. Podľa Metnara je aktuálne vypátraných a zadržaných päť osôb. Podozrivého, ktorého zadržali slovenské úrady, žiada Česko vydať.
„Naším zámerom bolo posilniť pripravenosť Policajného zboru ako jednej z bezpečnostných zložiek štátu na elimináciu sekundárnej nelegálnej migrácie a odhaľovanie príslušníkov tretích krajín, ktorí vstúpili na územie členských štátov EÚ a zdržiavajú sa na našom území nelegálne,“ uviedla prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová. Rozsiahla preventívno-bezpečnostná akcia bola podľa nej zameraná nielen na prevenciu a odhaľovanie trestnej činnosti súvisiacej s nelegálnou migráciou. Išlo tiež o preverenie nastavenia mechanizmov koordinácie súčinnosti zložiek Policajného zboru a spoluprácu s ďalšími bezpečnostnými zložkami v reálnych podmienkach.
