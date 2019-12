Bezplatné skibusy na Liptove sa dajú monitorovať cez aplikáciu

Liptovský Mikuláš 24. decembra (TASR) – Bezplatná skibusová doprava začala na Liptove premávať tento týždeň. Lyžiari môžu po novom monitorovať skibusy cez mobilnú aplikáciu, v aktuálnej zimnej sezóne zároveň jazdia posilnené spoje. Novinkou sú tiež zastávky s LED displejmi na stanici v Liptovskom Mikuláši a v štyroch lokalitách v Demänovskej doline. Informovala o tom Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov.



"Skibusy bezplatne vozia lyžiarov na zjazdovky do Jasnej z celej Demänovskej doliny. Zároveň spájajú svahy Jasnej s Liptovským Mikulášom, miestnym akvaparkom, Bešeňovou, s kúpeľmi v Lúčkach a tiež s Liptovským Jánom," načrtla Šarafínová. Dodala, že skibusy prepájajú aj Ružomberok a Malinô Brdo.



Podľa riaditeľky liptovskej OOCR Dariny Bartkovej dopyt po skibusovej doprave v regióne rastie. "Každoročne túto formu dopravy pre návštevníkov posilňujeme a sme radi, že sa nám to opäť podarilo. Na linkách sú k dispozícii obrazovky aj zvukové hlásiče, čo oceňujú najmä zahraniční návštevníci a tí lyžiari, ktorí až tak nepoznajú región. Vďaka monitoringu si zas lyžiari jednoducho v mobile nájdu svoj skibus, najbližšiu zastávku aj cieľovú stanicu. Pohodlne si tak sami overia, či nie je skibus plný a prípadne, či nemá meškanie," povedala Bartková.



Novinky sa týkajú aj kyvadlovej dopravy zo záchytného parkoviska v Demänovej do Jasnej. Skibusy sivej linky sa budú otáčať už na Lúčkach, teda na prvej nástupnej stanici do lyžiarskeho strediska. Táto zmena má pomôcť výrazne skrátiť čas čakania lyžiarov aj ďalších návštevníkov.