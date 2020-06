Bezplatný vstup do múzeí a galérií prvú nedeľu v mesiaci sa neruší

Bratislava 5. júna (TASR) - Ministerstvo kultúry SR ponecháva bezplatný vstup do múzeí a galérií prvú nedeľu v mesiaci. Rezort zároveň dementuje správu, ktorú vo štvrtok (4. 6.) a poskytlo médiám Slovenské národné múzeum (SNM).



"SNM zverejnilo neaktuálnu informáciu bez konzultácie s ministerstvom kultúry,“ uviedol hovorca rezortu Matúš Bystriansky v súvislosti so správou národnej zbierkotvornej inštitúcie o tom, že na základe pokynu ministerstva sa ruší bezplatný vstup prvú nedeľu v mesiaci do múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK.



"Rezort kultúry práve naopak uvažuje v budúcnosti o rozšírení bezplatných vstupov do múzeí a galérií,“ dodáva v tejto záležitosti hovorca ministerstva.