Bezzásahová zóna NP Muránska planina bude tvoriť polovicu územia

Bratislava 10. februára (TASR) - Rozloha Národného parku (NP) Muránska planina sa zvýši o pätinu. Bezzásahová zóna bude tvoriť až polovicu územia. Vyplýva to z návrhu projektu zonácie NP Muránska planina, ktorý predstavilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. TASR o tom informovala Zuzana Onufer z odboru komunikácie envirorezortu.



Na program starostlivosti a projekt ochrany je vyčíslených viac ako 36 miliónov eur na 30 rokov. Onufer podotkla, že na jeden kalendárny rok je to približne 1,2 milióna eur.



V tomto prípade ide o prvý návrh zonácie podľa kritérií, ktoré určila novela zákona o ochrane prírody. "Muránska planina by sa tak stala prvým národným parkom, ktorý je dizajnovaný na pôdoryse dlho pripravovanej a v súčasnosti už platnej novely zákona o ochrane prírody," povedala Onufer.



Výmera bezzásahového piateho stupňa sa má podľa návrhu zvýšiť zo súčasných 13 percent na 50 percent, výmera štvrtého stupňa z jedného percenta na 27 percent. "Celkovo sa rozloha národného parku zvýši zo súčasných asi 20.000 hektárov približne na 25.000 hektárov," priblížila Onufer.



Dodala, že predstavený program starostlivosti v sebe spája ochranárske ciele a opatrenia pre NP, Chránené vtáčie územie Muránska planina - Stolica a tiež šesť území zo sústavy chránených území európskeho významu Natura 2000, a to Muránska planina, Tisovský kras, Stolica, Homoľa, Podpoľana, Alúvium Muráňa.



"V najbližších týždňoch sa rozbehnú prerokovania s dotknutými subjektmi. Po ich skončení sa a medzirezortnom pripomienkovom konaní poputuje materiál pred vládu SR," uviedla Onufer.