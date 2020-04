Gröhling: Testy možnej online formy prijímačiek a maturít boli úspešné

Bratislava 16. apríla (TASR) - Testovanie možnej online formy prijímacích a maturitných skúšok bolo úspešné. Pred štvrtkovým rokovaním vlády to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS).



"Zaznamenali sme 94-percentnú úspešnosť pripojenia a zúčastnenia mladých ľudí," informoval minister o výsledkoch testovania, ktoré sa odohralo v stredu (15. 4.) a vo štvrtok. "Fungovalo to tak, že učiteľ sedí pred počítačom a na monitore vidí troch žiakov. Zadáva online test a otázky i dĺžka testu sú štruktúrované tak, že nie je možné si vyhľadať odpovede," priblížil.



Dodal, že rezort sa zaoberá aj tým, ako riešiť aj situáciu v prípade tých, ktorí nemajú pripojenie k internetu, rovnako tak ako zabezpečiť spôsob náhradného termínu, ak by predsa len zlyhala technika či online pripojenie. "Budúci týždeň budeme prezentovať, ako sa presne budú realizovať prijímacie pohovory a maturity," dodal.



Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v stredu povolil konanie maturitných skúšok, záverečných skúšok, záverečných pomaturitných skúšok a absolventských skúšok v dennej i externej forme štúdia. Z opatrenia ÚVZ vyplýva, že konať sa môžu aj prijímacie skúšky na stredné a vysoké školy.



Pri oznamovaní rozhodnutia ÚVZ Gröhling naznačil, že pri organizovaní maturít a prijímacích skúšok by mali mať školy "otvorenú myseľ". "Rozmýšľame nad maturitou v rôznych podobách. Rátajme s tým, že budeme meniť obsah aj formu maturity. Myslím si, že Slovensko po prvýkrát zažije maturitu tak, ako ju nepoznáme," uviedol minister.