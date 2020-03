Gröhling prebral rezort školstva, čaká ho veľa výziev

Bratislava 21. marca (TASR) - Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) si prevzal rezort z rúk predchodkyne Martiny Lubyovej (SNS). Preberá ho podľa vlastných slov v náročnom období a sľubuje, že urobí všetko pre to, aby mal nový koronavírus na vzdelávanie čo najmenší dosah.



"Rezort preberám v náročnom období, a hoci som očakával, že bude pred nami veľa výziev, situácia s vírusom je niečo, čo sa nedalo ani len tušiť. Okrem zatvorených škôl máme pred sebou otázky, čo s maturitami, 'talentovkami', prijímačkami a čo so školským rokom celkovo," vysvetlil pre TASR Gröhling.



Práve tomuto sa mieni venovať prioritne. "A urobím všetko pre to, aby nový koronavírus mal čo najmenší dosah na vzdelávanie a aby sa po jeho pominutí mohlo školstvo zlepšovať," doplnil.



Branislav Gröhling sa narodil 6. apríla 1974 v Partizánskom. Profesionálnu kariéru začal od júla 1997 ako podnikateľ v oblasti vizáže. Ako autor projektov Education či Podporme remeslá sa snažil o oživenie tradičných remeselníckych profesií. Podieľal sa na preškoľovaní študentov stredných odborných škôl na potreby praxe. V minulom volebnom období bol poslancom Národnej rady SR a pôsobil v mandátovo-imunitnom a tiež v školskom výbore.