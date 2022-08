B.Gröhling: Zriadením školy v Šamoríne sme naplnili požiadavku rodičov

Šamorín 18. augusta (TASR) - Zriadením školy s vyučovaním v slovenskom jazyku v meste Šamorín v okrese Dunajská Streda sme naplnili požiadavku rodičov. Uviedol to minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) na brífingu pred budovou gymnázia, kde bude vzdelávací proces prebiehať.



V okrese Dunajská Streda bol dlhodobý problém s dostupnosťou vzdelávania detí v slovenskom jazyku. Preto už v roku 2016 prišli rodičia s požiadavkou na zvýšenie školských kapacít na vyučovanie v materinskom jazyku. "Po takmer piatich rokoch sa rodičia z desiatich obcí v okrese dočkali dostupnosti povinného vzdelávania v slovenskom jazyku. Je dôležité, aby bol štát v tomto špecifickom regióne schopný využiť svoju zákonnú možnosť zriadiť chýbajúcu základnú školu. Deti nesmú doplácať na politické zámery menšinových politických strán, ktoré sú väčšinovo zastúpené v miestnych samosprávach," uviedol minister.







Ako doplnil, aby sa umožnilo vzdelávať deti podľa požiadaviek rodičov, najskôr sa museli zrealizovať zmeny v zákone, prebrať kompetencie od ministerstva vnútra a následne ako ministerstvo založiť základnú školu. Vďaka tomu sa zriadila škola a prvé triedy, v ktorých sa budú od školského roka 2022/2023 vzdelávať žiaci v slovenskom jazyku. Základná škola je dočasne umiestnená v budove Gymnázia M. R. Štefánika v Šamoríne. Neskôr bude pre základnú školu vyčlenená samostatná budova.



"Na základe dobrej spolupráce sme dokázali zareagovať na požiadavky rodičov. Priestory sme bezodplatne poskytli regionálnemu úradu školskej správy a zafinancovali sme ich adaptáciu. Triedy aj zázemie sú už upravené a vymaľované a v týchto dňoch prichádza nábytok. Som rád, že už od tohto septembra do nich vstúpia žiaci prvého a piateho ročníka. Aktuálne evidujeme 12 prvákov, 25 budúcich piatakov. Do konca augusta majú rodičia stále možnosť svoje deti prihlásiť," uviedol predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.



Ďalšia takáto už zriadená škola by mala prijať prvých žiakov od budúceho školského roka aj v priestoroch Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Galante. "Podpora výučby materinského jazyka tam, kde chýba, alebo podpora škôl pre žiakov so zrakovým znevýhodnením sú tými opatreniami, ktoré tvoria reformu školstva," doplnil Gröhling.