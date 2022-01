Gröhling: Na regionálnych školách je problémom chýbajúca digitalizácia

Spišská Nová Ves 26. januára (TASR) – Najvýraznejším problémom škôl v jednotlivých regiónoch je digitalizácia, ktorá podľa ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga (SaS) nie je na takej úrovni, ako by bolo v časoch pandémie potrebné. Skonštatoval to po stredajšej návšteve štyroch škôl v Spišskej Novej Vsi.



„Pri dištančnom vzdelávaní sa nám niektorí žiaci nevzdelávajú tak plnohodnotne, ako by sme chceli. Filozofia na ministerstve školstva je, že ak nedokážeme vybaviť každého žiaka, v rámci tých 700.000 detí, ktorých máme v systéme, tak by sa na školách vytvárali špeciálne učebne. V rámci nich by sa jednotlivé počítače mohli požičiavať žiakom domov, ktorí by sa tak mohli plnohodnotne vzdelávať dištančnou formou,“ uviedol Gröhling. Minister verí, že prvé takéto učebne by mohli byť v niektorých školách už v tomto roku.



Šéf rezortu školstva zároveň vníma modernizačný dlh na obnovu vonkajších a vnútorných priestorov škôl, ktorý je podľa neho veľmi kritický. „Hýbeme sa v rámci požiadaviek na úrovni okolo 50 miliónov eur, ktoré by bolo potrebné naliať do obnovy budov. To je to najvýraznejšie, čo pociťujeme na celom Slovensku a aj tu v Spišskej Novej Vsi,“ skonštatoval minister, ktorý na Spiši pred viac ako 20 rokmi spúšťal vzdelávacie projekty.



V súvislosti s nastupujúcou vlnou koronavírusového variantu omikron upozornil, že ako reakciu na možný výpadok učiteľov ministerstvo pripravilo projekt, v rámci ktorého môžu školy žiadať o finančné prostriedky na dočasné zamestnanie iných pedagógov. „Nárast prípadov je tak ako v celej spoločnosti, tak aj v školstve. Pociťujeme výpadky učiteľov z niektorých regiónov. Priebeh je však veľmi rýchly, oceňujem, že prišlo k skráteniu karantény na päť dní. To môže pomôcť, aby sa aj žiaci čo najrýchlejšie vrátili späť do škôl. Bol by som rád, keby sme pristúpili aj k individuálnej izolácii. Teda do karantény by šiel len pozitívne testovaný žiak a ostatní spolužiaci, ktorí sú zdraví, by po otestovaní normálne pokračovali vo vzdelávaní,“ dodal minister.