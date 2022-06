BI: Slovensku sa máli 15 tankov ako náhrada za 30 tankov pre Ukrajinu

Berlín/Bratislava 21. júna (TASR) - Slovensko zabrzdilo plán, podľa ktorého malo poslať na Ukrajinu 30 tankov typu T-72, pričom z Nemecka malo za to dostať ako náhradu 15 tankov Leopard-2A4. Slovenské ministerstvo obrany totiž navrhovaný počet tankov z Nemecka považuje za nedostatočný. Informuje o tom TASR na základe článku v magazíne Business Insider.



Úrad nemeckého kancelára po prvýkrát informoval o chystanom pláne ešte pred dvoma mesiacmi. Hovorkyňa slovenského ministerstva obrany však v pondelok pre Business Insider upozornila, že iné krajiny vrátane Českej republiky v rámci podobných výmen dostávajú viac, než Nemecko núka Slovensku.



"Na Ukrajinu dodajú jedno zariadenie a za to dostanú z Nemecka alebo inej krajiny dve zariadenia. Slovensko vlastní 30 tankov T-72. Takže 15 tankov Leopard pre nás nie je riešením, keďže pre tankový prápor potrebujeme 30 tankov," cituje Business Insider hovorkyňu slovenského ministerstva. Tá dodala, že SR v súčasnosti rokuje so spojencami o ďalších spôsoboch podpory pre Ukrajinu. Magazín k tomu dodáva, že aj keď podľa expertov NATO možno očakávať pokračovanie vojny na Ukrajine ešte prinajmenšom niekoľko mesiacov, v niektorých oblastiach sa môže situácia na bojisku rozhodnúť už v priebehu leta.



Ako ďalej pripomína Business Insider, Slovensko je síce malá krajina, ale Ukrajinu od začiatku ruskej agresie výrazne podporuje, a to aj dodávkami zbraní. Okrem rôznych zbraní v celkovej hodnote 150 miliónov eur Slovensko darovalo Ukrajine aj svoj jediný systém protivzdušnej obrany S-300, píše magazín. Ako náhradu za systém S-300 umiestnili spojenci na Slovensko štyri systémy protivzdušnej obrany Patriot z Nemecka, Holandska a USA. Slovensko tiež hodlá Ukrajine poslať svoje stíhačky MiG-29, pričom jeho vlastný vzdušný priestor by potom mali chrániť poľské a české sily.