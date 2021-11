Bratislava 3. novembra (TASR) - Bibliotéka sa bude opäť konať aj vo vysielaní RTVS. Divákov a poslucháčov čaká od 8. do 14. novembra viacero živých vstupov, špeciálnych relácií i televíznych adaptácií literárnych diel. RTVS bude informovať aj o aktuálnom dianí na medzinárodnom knižnom veľtrhu, ktorý sa uskutoční v bratislavskej Inchebe od 11. do 14. novembra. TASR o tom informoval PR manažér Stanislav Čačko.



Jednotka sa bude knižnému veľtrhu venovať v spravodajských reláciách, v relácii Kultúra.SK, Knižkotipy i v detskom pásme Karavan či v Dámskom klube, ktorého redaktor Michal Slanička sa predstaví aj ako autor kníh pre deti i dospelých a speváčka Zuzana Smatanová zasa v úlohe ilustrátorky kníh.



Televízna Dvojka prinesie inscenácie eposov P. O. Hviezdoslava Ežo Vlkolinský, Gábor Vlkolinský i dokumentárnu štúdiu o rodokmeni inšpirátorky Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy - Potomstvo Hájnikovej ženy. Téme Hviezdoslav po 100 rokoch bude venovaná i diskusná relácia Do kríža. V programe figuruje aj televízny film Maroško, profilový dokument Blúdiaci Holanďan Ľubomír Feldek, dokumentárny portrét Petra Jaroša Všetko sa môže stať, či dokument o rómskej poézii a próze Pieseň nad vetrom, alebo filmový portrét venovaný básnikovi Jozefovi Urbanovi Malý zúrivý Robinson. Najmenší sa môžu každý deň tešiť na večerníčkové príbehy Danka a Janka podľa knihy Márie Ďuríčkovej.



Téma kníh a Bibliotéka bude rezonovať aj v rozhlasovom éteri. Venovať sa jej budú redaktori v spravodajských programoch i v prúdovom vysielaní. Rádio Slovensko v rubrike Príbeh na týždeň pripomenie aj 200 rokov od narodenia jazykovedca Martina Hattalu, o umeleckom preklade v relácii Hosť Nory Gubkovej bude hovoriť Samo Marec. Poslucháčov čaká okrem iného aj rozprávanie Daniela Kollára, ktorý ich nadchne pre turistické, horské a fotografické knihy, Robert Beutelhauser bude ako autor brilantných knižiek pre mladých čitateľov vtipne komentovať dejiny.



Tipy na zaujímavé knižné publikácie odvysiela Rádio Regina Západ, Rádio Devín počas celého týždňa prinesie zaujímavých hostí a témy v reláciách Ars litera, literárnym témam bude venované aj Ladenie Rádia Devín, poslucháči sa zoznámia napríklad s komiksovým Štefánikom Michala Baláža, Obyčajnými zázrakmi Samuela Kováčika, Jozefom Kolejákom, ktorý nepíše kuchárske knihy, či s novým knižným titulom Vandy Rozenbergovej Zjedol som Lautreca. Okrem diskusií s autormi o ich najnovších knihách si poslucháči vypočujú 11. novembra o 16.00 h aj vyhlásenie víťaza Martinus Ceny Fantázie 2021.